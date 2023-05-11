Знали ли вы, что моментальный супер-клей в сочетании с пенопластом превращается в мощное средство, которым можно заполнить образовавшиеся дыры в разных материалах? Попробуйте провести этот эксперимент сами!
Лучше всего эта комбинация работает, если нужно заделать отверстие в пластике: например, в лейке, ведре, канистре и т. д. Капните немного супер-клея, сверху положите кусочек пенопласта, ещё раз капните клей.
Пенопласт растворится и затвердеет, заполнит отверстие, а клей всё надёжно соединит.
Также можно заделать отверстие, например, в трубе.
Или даже если вам нужно перевесить петли на деревянном ящике! Заполните старые отверстия клеем и пенопластом.
И установите петли. Держаться будет очень крепко, как новые!
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Гениальный лайфхак для надёжного ремонта
Знали ли вы, что моментальный супер-клей в сочетании с пенопластом превращается в мощное средство, которым можно заполнить образовавшиеся дыры в разных материалах? Попробуйте провести этот эксперимент сами!
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