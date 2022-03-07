С нами не соскучишься!

8 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Статья безграмотная. Огромный вред организму делают как раз фастфуды с трансжирами, кондитерские изделия и очищенные ...Мифы о снижении в...
  • Александр Николаевич
    "Какой актер умер во мне...!" - Подумала акула отплывая от Титаника с Ди Каприо в животе!😘Самые низкие пост...
  • Людмила Свириденко
    А разве это не песня "Битлз"?«Шизгара»: хит го...

Карта, показывающая, где вы окажетесь, если «провалитесь сквозь Землю»

Карта, показывающая, где вы окажетесь, если

Помните, как мы все в детстве задавались вопросом: если с этого самого места, где стоим, прорыть туннель сквозь Землю, то в какой части света мы окажемся? И в какой стране? Почему-то самыми распространенными вариантами были Китай и Африка. Сайт Antipodes Map положил конец детским страданиям и создал интерактивную карту, которая покажет, где вы окажетесь, если начнете копать землю, чтобы добраться до огненного ядра планеты и вылезти с противоположного конца.

Для начала нужно ввести адрес или город, с которого вы бы хотели начать путешествие. Затем карта с помощью Google покажет, где вы окажетесь. Правда, если вы планируете начать погружение где-то в Европе, то будьте готовы к тому, что промокнете, так как, вероятнее всего, вылезете где-то посреди океана. По словам создателей сайта, большинство локаций, расположенных на земле, не имеют антипода на суше.

Антипод — точка на земной поверхности, диаметрально противоположная данной. Самые простые антиподы — Северный и Южный полюс.

Карта, показывающая, где вы окажетесь, если

Санкт-Петербург — где-то посреди Южного океана.

Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Новосибирск — Южный океан, где-то у берегов Аргентины.
Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Краснодар — южная часть Тихого океана.
Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Екатеринбург — Южный океан.
Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Киев — южная часть Тихого океана.
Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Улан-Удэ — Чили.

Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Хайбовань, Китай, — Чили.
Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Паданг, Индонезия, — Эквадор.
Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Гонконг — Аргентина.
Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Буэнос-Айрес — где-то в водах Южной Кореи
Карта, показывающая, где вы окажетесь, если
Москва — Южный океан.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх