Карта, показывающая, где вы окажетесь, если «провалитесь сквозь Землю»
Помните, как мы все в детстве задавались вопросом: если с этого самого места, где стоим, прорыть туннель сквозь Землю, то в какой части света мы окажемся? И в какой стране? Почему-то самыми распространенными вариантами были Китай и Африка. Сайт Antipodes Map положил конец детским страданиям и создал интерактивную карту, которая покажет, где вы окажетесь, если начнете копать землю, чтобы добраться до огненного ядра планеты и вылезти с противоположного конца.
Для начала нужно ввести адрес или город, с которого вы бы хотели начать путешествие. Затем карта с помощью Google покажет, где вы окажетесь. Правда, если вы планируете начать погружение где-то в Европе, то будьте готовы к тому, что промокнете, так как, вероятнее всего, вылезете где-то посреди океана. По словам создателей сайта, большинство локаций, расположенных на земле, не имеют антипода на суше.
Антипод — точка на земной поверхности, диаметрально противоположная данной. Самые простые антиподы — Северный и Южный полюс.
Санкт-Петербург — где-то посреди Южного океана.
Новосибирск — Южный океан, где-то у берегов Аргентины.
Краснодар — южная часть Тихого океана.
Екатеринбург — Южный океан.
Киев — южная часть Тихого океана.
Улан-Удэ — Чили.
Хайбовань, Китай, — Чили.
Паданг, Индонезия, — Эквадор.
Гонконг — Аргентина.
Буэнос-Айрес — где-то в водах Южной Кореи
Москва — Южный океан.
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