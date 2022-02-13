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13 вкусных фактов о суши, которые удивят не только их поклонников


Суши - вкусно и полезно.

Суши - вкусно и полезно.

Японская кухня завоёвывает популярность во всём мире. И пожалуй, на первом месте в кулинарно-японском рейтинге – суши. Но при всенародной любви к этому рисово-рыбному угощению, далеко не многие знают для чего на самом деле васаби, какие суши светятся в темноте и какие суши являются самыми дорогими. И это далеко не все интересные факты о суши.

1. Лосось


Суши с лососем.

Суши с лососем.

 

Японцы считают сырого лосося опасным, поскольку тихоокеанский лосось подвержен паразитам. Так как в Норвегии ловят очень много лосося, эта страна решила сосредоточиться на обучении японских потребителей тому, что атлантический лосось является безопасным даже в сыром виде. Потребовалось десять лет, чтобы суши и сашими с лососем наконец статьи популярными.

2. Васаби


Васаби убивает бактерии и паразиты.

Васаби убивает бактерии и паразиты.

 

Васаби изначально употребляли с суши, чтобы убивать бактерии и паразиты в рыбе. Теперь при лучших санитарных условиях он уже не нужен, и его едят только по привычке.

3. Имбирь


Маринованный имбирь.

Маринованный имбирь.

 

Имбирь, подаваемый с большинством суши, предназначен для очищения вкусовых рецепторов между разными кусочками суши. Поэтому, если его класть наверх ролла, это может быть оскорбительным для шеф-повара.

4. Эсколар


Подмена тунца эсколаром.

Подмена тунца эсколаром.

 

В 2013 году генетический тест рыбы в ресторанах и супермаркетах показал, что 84% суши-ресторанов в США неправильно заменяют тунца эсколаром. Эта рыба, как известно, вызывает продолжительную, неконтролируемую диарею.

5. Суши-ресторан


Суши нужно есть руками.

Суши нужно есть руками.

 

В США насчитывается около 3 946 суши-ресторанов, а в Японии около 45 000. Большинство американских и европейских потребителей не знают, что суши нужно есть руками, а не с палочками.

6. Каппа


Мифологическое существо Каппа.

Мифологическое существо Каппа.

 

Есть причина, по которой в названии суши с огурцом часто фигурирует слово «каппа». В японской мифологии есть существо Каппа, которое живет в прудах и любит огурцы.

7. Метод консервирования


Суши - метод консервирования рыбы.

Суши - метод консервирования рыбы.

 

Суши первоначально были методом консервирования рыбы. Только позже люди начали употреблять ее с рисом.

8. Оригинальные тарелки


С «посудой» нельзя: говорить, касаться, жестикулировать, комментировать.

С «посудой» нельзя: говорить, касаться, жестикулировать, комментировать.

 

В Ванкувере есть компания, которая подает суши на обнаженных женских моделях. Согласно правилам, с моделью нельзя говорить, касаться ее, а также делать непристойные жесты или комментарии.

9. Светящиеся суши


Светящиеся в темноте суши.

Светящиеся в темноте суши.

 

В суши иногда используют трансгенную рыбу. Делается это, чтобы суши светились в темноте.

10. Sukiyabashi Jiro


Шеф-повар Джиро Оно.

Шеф-повар Джиро Оно.

 

Восемьдесят шесть лет Джиро Оно считается лучшим в мире шеф-поваром суши. Клиенты записываются на посещение его ресторана Sukiyabashi Jiro в Токио наперед за год. Рис, который готовит Джиро, описывают как «облако, которое взрывается во рту». Повар также владеет Мировым рекордом Гиннеса за то, что он стал самым старым звездным шеф-поваром, удостоенным трех звезд Michelin.

11. Более 80% тунца


Более 80% мирового урожая тунца уходит в Японию.

Более 80% мирового урожая тунца уходит в Японию.

 

Самый дорогой тунец для суши был продан за 1,8 миллиона долларов за 222 килограмма в Японии. Более 80% мирового урожая тунца съедается японцами.

12. Самый длинный суши-ролл


Суши-ролл длинной в 2 км 521 метр.

Суши-ролл длинной в 2 км 521 метр.

 

Длина самого длинного суши-ролла, когда-либо созданного в мире, составила 2 км 521 метр. Он был сделан в России в декабре 2011 года в ресторане Sushkof.

13. Осторожно! Ртуть!


Главное не переедать.

Главное не переедать.

 

Джереми Пивену был поставлен диагноз отравление ртутью. Причиной стало то, что он ел суши не реже двух раз в день в течение 20 лет.

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13 вкусных фактов о суши, которые удивят не только их поклонников

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13 вкусных фактов о суши, которые удивят не только их поклонниковПодписаться на мой Instagram
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