Актрисы, сыгравшие роли женщин легкого поведения

Сегодня трудно представить, что когда-то судьбы этих знаменитых актрис решили подобные роли. Тем не менее, это правда. Вспоминаем, кому из популярных актрис пришлось не только перевоплотиться в жриц любви, но еще и прославиться благодаря этому.





Джулия Робертс: Вивиан, «Красотка», 1990 г.

Елена Яковлева: Танька, «Интердевочка», 1989 г.

Чжан Цзыи: Чио, «Мемуары гейши», 2005 г.

Дарья Юргенс: Мерилин-Даша, «Брат-2», 2000 г.

Джоди Фостер: Айрис, «Таксист», 1976 г.

Лариса Удовиченко: Манька-облигация, «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Джейн Фонда: Бри, «Клют», 1971 г.

Джулия Робертс: Вивиан, «Красотка», 1990 г.

Елена Яковлева: Танька, «Интердевочка», 1989 г.

Чжан Цзыи: Чио, «Мемуары гейши», 2005 г.

Дарья Юргенс: Мерилин-Даша, «Брат-2», 2000 г.

Джоди Фостер: Айрис, «Таксист», 1976 г.

Лариса Удовиченко: Манька-облигация, «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Джейн Фонда: Бри, «Клют», 1971 г.