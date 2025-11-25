Актрисы, сыгравшие роли женщин легкого поведения

Сегодня трудно представить, что когда-то судьбы этих знаменитых актрис решили подобные роли. Тем не менее, это правда. Вспоминаем, кому из популярных актрис пришлось не только перевоплотиться в жриц любви, но еще и прославиться благодаря этому.
Джулия Робертс: Вивиан, «Красотка», 1990 г.
У Джулии Робертс уже была номинация на Оскар за фильм «Стальные Магнолии», но настоящая слава обрушилась на актрису уже после роли проститутки в фильме Гари Маршала «Красотка». Пожалуй, не найдется ни одной романтичной кисейной барышни, которая не знала бы наизусть сюжет самой романтичной истории о девушке легкого поведения.статуэтку так и не получила, зато обзавелась «Золотым глобусом».
Елена Яковлева: Танька, «Интердевочка», 1989 г.
В советские времена говорили у нас с экранов о женщинах легкого поведения с осторожностью, можно сказать шепотом. Мол, если проститутка – то только заграничная, как в «Бриллиантовой руке», хоть и сыграла ее наша, отечественная актриса, ну или, в крайнем случае, Манька-Облигация, живой пример «как не надо». Правда, вот была еще «Пышка» Ромма. Но о ней быстро забыли, так как мораль была понятна и без слов, к тому же куртизанка тоже была иностранная, француженка, а значит, и волноваться особенно не о чем. А вот в 90-е на пике всеобщего развала (да и, надо сказать за некоторое время до него) от восторга вседозволенности кинематографисты стали один за другим выпускать «чернушные» фильмы не лучшего качества, то есть, проще говоря – кто как мог, так и снимал. Неожиданно среди большого разнообразия фильмов среднего пошиба возникла «Интердевочка». Свет лента увидела еще при советской власти – по тем временам, что-то невероятное: история валютной проститутки Тани, мечтающей вырваться в другую, европейскую жизнь, где, как потом выясняется, счастья для русской души тоже нет. Для Елены Яковлевой роль эта стала хоть и не первой, но знаковой. Даже те немногие, кто «Интердевочку» не видел, название узнают и радостно кивают, мол, как же-как же. О съемках первого откровенного советского фильма до сих пор ходят легенды. Сниматься в постельных сценах молодая Яковлева наотрез отказалась, так что самое откровенная ее сцена была снята в ажурном белье – уже довольно смело, согласитесь. В 1989 году журнал «Советский экран» назвал Яковлеву лучшей актрисой года — именно за роль проститутки Таньки.
Чжан Цзыи: Чио, «Мемуары гейши», 2005 г.
Чжан очень красивая, правда вот ее репутация вызывает вопросы не только в философском и по-восточному неторопливом фильме «Мемуары Гейши». Там Чжан исполнила роль гейши, мечтающей о великой любви и, в конце концов, обретающей ее. В настоящей же жизни звезду Китайского кинематографа подозревали в проституции реальной, а совсем не придуманной сценаристами, мол, откуда у нее возник капитал в 90 миллионов долларов, да еще и в таком юном возрасте. Все суды Чжан выиграла, себя оправдала, а вот осадок, как говорится, остался. Впрочем, популярности актрисы в своей стране это никак не навредило.
Дарья Юргенс: Мерилин-Даша, «Брат-2», 2000 г.
Русская потрепанного вида девушка Даша торгует собой на окраине Чикаго под творческим псевдонимом Мэрилин и покровительством чернокожего сутенера в шубе. Жизнь у нее не сахар, но по-балабановски, выбора у нее никакого нет. Про любовь Балабанова к реализму (даже натурализму) граничащему с абсурдом знает каждый ценитель хорошего, но «трэшового» кино. Та сторона жизни, о которой мы ничего не знаем, и, наверное, не слишком хотели бы знать, и все-таки почему-то продолжаем напряженно вглядываться в экран. Для актрисы Дарьи Юргенс роль проститутки Мерилин-Даши в ленте Алексея Балабанова стала не просто решающей, «Брат-2» открыл для актрисы путь в большое кино, правда кое-чем для этого все-таки пришлось пожертвовать. Волосами. Режиссер настоял на том, чтобы молодая артистка обрилась на лысо, но, с другой стороны, чего не сделаешь ради высокого искусства. К слову, изначально фильм большого успеха не имел и прошел в кинотеатрах практически незамеченным, зато после телетрансляции на всех участников проекта, в том числе и на Дарью лавиной обрушилась популярность. Мерилин-Даше приходили целые пачки писем, одно из них она цитирует всякий раз при воспоминании о работе с Балабановым. Послание пришло от отчаявшейся девушки, оказавшейся в таком же положении, как и героиня Юргенс: «Как же тебе повезло, рядом с тобой оказался этот человек, который вытащил тебя, а меня, например никто… И сама я не смогу вырваться из этого плена».
Джоди Фостер: Айрис, «Таксист», 1976 г.
В 13 лет Джоди сыграла роль малолетней проститутки в картине Мартина Скорсезе «Таксист». Правда во всех интимных сценах Джоди заменила ее старшая сестра, а поскольку законы в Америке исполняются беспрекословно, то юный талант еще и не пустили на премьеру дебютного фильма по причине возрастных ограничений. Беда в том, что юная звезда не только покорила сердца жюри премии «Оскар», но и обзавелась далеко не шуточными проблемами. После выхода фильма на экран Фостер стал преследовать настоящий маньяк, некий Джон Хинкли. Влюбленный фанатик забрасывал актрису посланиями самого откровенного содержания, звонил, а потом и вовсе совершил покушение на действующего американского президента – вероятно, во имя любви.
Лариса Удовиченко: Манька-облигация, «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
У Ларисы Удовиченко роль неподражаемой Маньки хоть и не первая, зато одна из самых ярких. Бланш под глазом и полное удовлетворение от собственной пропащей жизни. Откровенных сцен здесь не будет, да и не в этом дело – актриса появляется в кадре всего несколько раз, отведенное ей экранное время ничтожно мало, но как она его использует! В лучшей детективной истории нашего детства «Место встречи изменить нельзя» Манька-Облигация занимает лидирующие позиции, конечно после Глеба Егоровича в исполнении Высоцкого и красавца Шарапова (Владимир Конкин). По словам самой актрисы с ее утверждением на роль связана забавная история – ведь изначально Говорухин предлагал Удовиченко роль Вари Синичкиной, полноценную «партию», но юная артистка неожиданно отказалась даже участвовать в пробах, ссылаясь на непреодолимое желание сыграть Маньку, правда Говорухин тоже был непоколебим. Коллеги разошлись, так и не придя к общему знаменателю, а через некоторое время актриса получила телеграмму «Утверждена на роль Маньки-облигации без проб!»
Джейн Фонда: Бри, «Клют», 1971 г.
Джейн Фонде в своей карьере пришлось исполнить роль девушки легкого поведения целых два раза, и оба раза была удостоена за свою работу самых престижных премий. В 1962-м году, в самом начале своего творческого пути актриса снялась в фильме «Прогулка по беспутному кварталу», что помогло ей получить звание Самого Обещающего Новичка от Золотого Глобуса. А спустя десять лет Джейн снова вернулась к образу куртизанки. В детективе Алана Пакулы она сыграла Бри Дэниелс, проститутку, оказавшуюся в самом центре жутковатых событий. За эту работу Фонда получила свой первый «Оскар».
