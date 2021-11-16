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Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

Чтобы сделать разметку профильной трубы проще, точнее и быстрее, можно воспользоваться универсальным разметочным инструментом. Изготовить его можно своими руками из обрезков металлолома. 

Этой интересной идеей поделился с нами автор YouTube канала Mr SunY. Берите себе на заметку!

Необходимые материалы:

  • листовой металл (пластина);
  • стальная полоса;
  • удлиненная гайка и болт.

При помощи самодельного приспособления можно чертить на заготовке как прямые и диагональные линии, так и полуокружности. 

Основные этапы работ

Сначала необходимо будет вырезать из листового металла прямоугольную пластину размером 10х8 см. 

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

Размечаем заготовку и на сверлильном станке высверливаем в ней ряд отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. 

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

Пластину необходимо приварить к металлической полосе, как показано на фото ниже. Сразу зачищаем сварной шов. 

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

На следующем этапе отрезаем еще один кусок полосы металла, затем размечаем его и высверливаем в нем ряд отверстий. 

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

В первой металлической полосе высверливаем отверстие, и прикручиваем второй кусок полосы.

Для этого автор использовал саморез по металлу с прессшайбой. Очень сильно затягивать саморез не надо — деталь должна быть относительно подвижной.

 

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

В завершении останется только приварить к полосе удлиненную гайку. Высверливаем в ней отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем болт. 

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

В результате получилось крепление с фиксатором для чертилки по металлу, при помощи которой будет выполняться разметка заготовки. 

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

Работать с этим приспособлением очень просто: прикладываем его к профильной трубе и выполняем всю необходимую разметку. Подробнее об этом — в авторском видеоролике. 

Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

В целом получилось довольно простое в изготовлении и полезное приспособление, которое пригодится каждому мастеру при работе с профтрубой. 

Видео по теме

 

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