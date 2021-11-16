Универсальный инструмент для разметки профильной трубы

Чтобы сделать разметку профильной трубы проще, точнее и быстрее, можно воспользоваться универсальным разметочным инструментом. Изготовить его можно своими руками из обрезков металлолома.

Этой интересной идеей поделился с нами автор YouTube канала Mr SunY. Берите себе на заметку!

Необходимые материалы:

листовой металл (пластина);

стальная полоса;

удлиненная гайка и болт.

При помощи самодельного приспособления можно чертить на заготовке как прямые и диагональные линии, так и полуокружности.

Основные этапы работ

Сначала необходимо будет вырезать из листового металла прямоугольную пластину размером 10х8 см.

Размечаем заготовку и на сверлильном станке высверливаем в ней ряд отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Пластину необходимо приварить к металлической полосе, как показано на фото ниже. Сразу зачищаем сварной шов.

На следующем этапе отрезаем еще один кусок полосы металла, затем размечаем его и высверливаем в нем ряд отверстий.

В первой металлической полосе высверливаем отверстие, и прикручиваем второй кусок полосы.

Для этого автор использовал саморез по металлу с прессшайбой. Очень сильно затягивать саморез не надо — деталь должна быть относительно подвижной.

В завершении останется только приварить к полосе удлиненную гайку. Высверливаем в ней отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем болт.

В результате получилось крепление с фиксатором для чертилки по металлу, при помощи которой будет выполняться разметка заготовки.

Работать с этим приспособлением очень просто: прикладываем его к профильной трубе и выполняем всю необходимую разметку. Подробнее об этом — в авторском видеоролике.

В целом получилось довольно простое в изготовлении и полезное приспособление, которое пригодится каждому мастеру при работе с профтрубой.