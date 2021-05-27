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Мата Хари в цвете: Раскрашенные фотографии самой известной шпионки в мире


Мата Хари.

Мата Хари.

Пожалуй, мало кто в истории так умело пользовался своими женскими чарами, как это делала Маргарета Зелле, более известная как танцовщица Мата Хари. Во время Первой мировой войны она занималась шпионской деятельностью в пользу Германии, из-за чего позже французский суд приговорил ее к расстрелу.

Маргарета Зелле. Колоризация Klimbim.

Маргарета Зелле. Колоризация Klimbim.

 

Маргарета родилась в Нидерландах в семье успешного бизнесмена. Однако когда бизнес отца прогорел, распалась и семья — мать Маргареты умерла, а отец отослал девочку в другой город учиться. В 18 лет девушка вышла замуж за 39-летнего военного Рудольфа МакЛеода, познакомившись с ним по объявлению. Расписавшись, они уехали на остров Яву (тогда остров был во владениях Нидерландов), где у пары родилось двое детей. Брак был несчастливый: Рудольф был алкоголиком, вел себя агрессивно и открыто изменял жене, так что в какой-то момент Маргарета ушла от него к другому голландскому офицеру.
Колоризация старых фотографий. Колоризация Klimbim.

Колоризация старых фотографий. Колоризация Klimbim.

 

Именно в этот период Маргарета стала интенсивно изучать индонезийские традиции и особенно танцы, и тогда же в одном из своих писем в Голландию она впервые упомянула свой сценический псевдоним «Мата Хари», который переводится с местного языка как «солнце».
Мата Хари. Колоризация Klimbim.

Мата Хари. Колоризация Klimbim.

 

В какой-то момент Маргарета вернулась к бывшему мужу ради детей, но однажды дети очень сильно заболели — подозревали даже, что их кто-то отравил — и сын Маргареты умер в страшных мучениях.
Танцовщица. Колоризация Klimbim.

Танцовщица. Колоризация Klimbim.

 

После этого жуткого происшествия пара вернулась в Нидерланды и развелась. А через некоторое время Рудольф отобрал у Маргареты право видеться с дочерью. Ее дочь умерла в возрасте 21 года, и Маргарета так и не смогла увидеться с ней до этого.

Двойной агент Мата Хари. Колоризация Klimbim.

Двойной агент Мата Хари. Колоризация Klimbim.

 

Оказавшись полностью без какой-либо поддержки, Маргарета отправилась в Париж и стала подрабатывать там как цирковая наездница и танцовщица «восточного стиля» под именем Мата Хари. Для 1905 года такие танцы воспринимались шокирующе — к концу своего номера Маргарета иногда оставалась почти полностью обнаженной. Кроме того, она нарочно сочиняла о себе небылицы, подогревая интерес к своей персоне, рассказывая, что она экзотическая принцесса, что она воспитывалась на Востоке и что знает все восточные танцы с детства.
Фотографии голландской танцовщицы. Колоризация Klimbim.

Фотографии голландской танцовщицы. Колоризация Klimbim.

 

Во время Первой мировой войны французская контрразведка стала подозревать Мату Хари в шпионаже: она часто общалась с высокопоставленными военными и политиками Франции и Германии, и не менее часто ездила через соседние страны, где была сильной немецкая резидентура. Узнав о подозрениях, Мата Хари сама явилась во французские спецслужбы и предложила им свои услуги. Через полгода ей предложили передать некоторые данные в Мадриде — и именно там подозрения в шпионаже Маты Хари подтвердились.
Маргарета Зелле. Колоризация Klimbim.

Маргарета Зелле. Колоризация Klimbim.

 

Когда Маргарета вернулась домой в Париж, ее арестовали и обвинили в шпионаже в пользу противника в военное время. Ей инкриминировали передачу противнику сведений, приведших к гибели нескольких дивизий солдат, и приговорили к расстрелу. Попытки адвоката вызволить ее ни к чему не привели. Сегодня большинство историков склоняется к тому, что вред от действий Маты Хари как разведчицы сильно преувеличен — скорее всего, главная причина ее смерти была в том, что представители французской элиты не хотели разглашения о связях с ней. Однако документы с суда над Матой Хари до сих пор засекречены.
Фотографии Маргареты Зелле. Колоризация Klimbim.

Фотографии Маргареты Зелле. Колоризация Klimbim.

 

До нас дошло немало черно-белых фотографий Маргареты Зелле, особенно в образе Маты Хари. Ольга Ширнина, работающая в сети под ником Klimbim, занимается тем, что кропотливо превращает черно-белые исторические фотографии в цветные. Не будучи профессиональным ретушером, она тем не менее уже колоризировала довольно большое количество старых фотографий, чем завоевала себе славу талантливого художника-колориста. И хотя большинство ее работ — это фотографии России, она также придала цвет и старым фотографиям Маты Хари. Именно поэтому мы можем себе сейчас представить более ярко и четко, как выглядела самая известная в мире шпионка.
Маргарета жила некоторое время на острове Ява, где научилась танцевать восточные танцы. Колоризация Klimbim.

Маргарета жила некоторое время на острове Ява, где научилась танцевать восточные танцы. Колоризация Klimbim.

 
Мата Хари. Колоризация Klimbim.

Мата Хари. Колоризация Klimbim.

 
После развода Маргарета стала жить в Париже. Колоризация Klimbim.

После развода Маргарета стала жить в Париже. Колоризация Klimbim.

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Мата Хари. Колоризация Klimbim.

Мата Хари. Колоризация Klimbim.

 
Мата Хари. Колоризация Klimbim.

Мата Хари. Колоризация Klimbim.

 
Шпионка. Колоризация Klimbim.

Шпионка. Колоризация Klimbim.

 

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Мата Хари в цвете: Раскрашенные фотографии самой известной шпионки в мире

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Мата Хари в цвете: Раскрашенные фотографии самой известной шпионки в миреПодписаться на мой Instagram
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