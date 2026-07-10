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Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Эффективному средству для уборки вовсе не обязательно быть сильной химией. Кроме того его даже не обязательно покупать в магазине! Ведь приготовить его можно и самостоятельно, причем всего лишь из трех очень простых ингредиентов.

Такое средство сэкономит вам не только деньги, но и время, а также и силы, и отлично подойдет аллергикам и тем, кто не выносит нередко слишком едкого запаха бытовой химии.


Вам потребуются:

теплая вода — 250 мл;

уксус 6-9% — 100 мл;

водка — 50 мл

Смешиваем теплую воду, уксус и водку, и средство готово. При желании в него можно также добавить несколько капель любимого эфирного масла и для удобства использования перелить все в бутылочку с пульверизатором. Теперь можно приступать к уборке.

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Это самодельное средство великолепно очищает кухонную раковину и кран, в том числе и известковые отложения на них.

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Просто распылите средство по поверхности, подождите несколько минут, а затем уберите его с помощью щетки или тряпки. Если раковина жирная, добавьте несколько капель средства для мытья посуды.

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Также великолепно справляется это средство с раковиной и другими поверхностями и в ванной комнате.

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Отлично подойдет такое самодельное и безопасное средство и для детской мебели и игрушек.

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Ведь оно не только эффективное, но и безопасное.

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

С этим самодельным средством вам больше не нужно покупать химию для мыться зеркал и окон.

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Так как оно отлично и без разводов отмывает и ту, и другую поверхность.

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Поле применения этого простого, но эффективного средство крайне широко, оно буквально универсально, поэтому не бойтесь и экспериментируйте!
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