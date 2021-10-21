7 многофункциональных полезных девайсов, которые обязательно пригодятся школьникам и студентам





Самые лучшие функциональные девайсы , которые способны облегчить повседневную жизнь школьников и студентов.



С началом учебного года забот об экипировке студентов и школьников меньше не стало, а потому вопрос о самых полезных и актуальных гаджетах стоит довольно остро. И в нашем обзоре - 7 классных приспособлений, которые будут полезны учащимся вне зависимости от возраста.