Как накачать сердечную мышцу

В последнее время проблемы с сердцем выходят, к сожалению, на первый план. На вполне «взрослую» болезнь начинают жаловаться даже не достигшие тридцатилетнего потолка, здоровые с виду парни. Что говорить о ребятах постарше: лет с сорока пяти уже начинающих стабильно ходить по врачам.
Все это — результат не только неправильного образа жизни (это само собой разумеется), но и общей физической неподготовленности. Сердце — точно такая же мышца, как и все остальные, только намного важнее. Так почему бы не качать и ее? Мы научим вас, как делать это правильно, чтобы прожить до глубокой старости и не знать никаких проблем.
Расширение и утолщение
Сердечная мышца может развиваться двумя путями. Первый — утолщение — D-тип гипертрофии. Именно он ведет ко всяческим неприятностям, типа микроинсультов. Второй — расширение — L-тип гипертрофии. Сердце при нем увеличивается в объеме. То есть, сократившись всего один раз, орган сможет перегнать через себя большее количество крови. Развивать, как вы и сами уже могли догадаться, нужно непременно L-тип. Так вы сможете выдерживать гораздо большие спортивные нагрузки. Не говоря уже о том, что проживете дольше.
Опасные тренировки
Популярные сейчас интервальные тренировки ничего хорошего, к сожалению, сердцу не приносят. Резкие скачки напряжения доводят пульс до приятного глазу (но не сердцу) числа 200 ударов в минуту. Занимаясь так постоянно, вы провоцируете развитие упомянутого выше D-типа гипертрофии. Приходится признать, что и боевые единоборства сердечной мышце вредят, по тем же самым причинам. Если вы не хотите расставаться с карьерой бойца, или просто привыкли быть первым парнем на районе, уделите большое внимание тренировке сердца правильным путем, а уж затем выходите на ринг.
Безопасные тренировки
Чтобы развивать правильный, L-тип, придется немного попотеть. Эти тренировки требуют не только силы, но и внимания к пульсу. В идеале, он должен оставаться ровным на всем протяжении занятия (примерно час) и не превышать 130 ударов в минуту. Да, таскать штангу не обращая внимания на какие-то мелочи вроде собственного сердца гораздо легче. Не надоело еще выбирать простые пути?
Следите за пульсом
Проще всего будет купить пульсометр. Две-три тысячи рублей вряд ли проделают дыру в вашем кармане — и они же вполне могут стать той причиной, помешавшей дыре появиться в вашем же сердце. По началу, следить за данными гаджета будет непривычно, но дело того действительно стоит, согласитесь.
Нужные упражнения
Сердце, по-большому счету, довольно наплевательски относится к типу нагрузок, которыми вы истощаете организм. Бег и плавание постоянно упоминаются как лучшие типы кардиотренировок — не совсем обоснованно. Велотренажер и бассейн хороши, в первую очередь, тем, что позволяют поддерживать пульс на одном, нужном для правильного развития сердца уровне.
Неправильная еда
Холестерин и жиры, которые многие из нас потребляют на постоянной основе, действуют на сердце резко отрицательно. «Забитая» этой гадостью мышца начинает качать кровь медленнее, а значит — делать больше сокращений. Ведет это все туда же, к быстрой изнашиваемости и раннему инфаркту. Подумайте об этом в следующий раз, заказывая двойной чизбургер с колой.
Правильная еда
Орехи, рыба, фрукты, овощи и мясо. Не нужно ни от чего отказываться и, тем более, переходить на вегетарианство. В сочетание с постоянными тренировками, строгая диета изнашивает не только сердце, но и весь организм. Постарайтесь питаться сбалансированно. Это, в конце концов, не так сложно, каким издалека кажется.
Негативные факторы
Стоит ли упоминать вред, который наносят не только сердцу, но и всему организму всяческие стимуляторы вроде стероидов и стимуляторов? Адекватный человек и так постарается держаться от них подальше. Алкоголь же и никатин воспринимаются нами, почему-то, как гораздо менее вредный продукт. После пары затяжек ваше артериальное давление увеличивается, пульс учащается — сердце бьется быстрее, что ведет к повреждению коронарных вен. Алкоголь? Примерно тот же результат. Откажитесь от вредных привычек. Они, в конце концов, ничего хорошего вам не приносят.
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