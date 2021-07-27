6 советов, как ездить в темноте, чтобы не попасть в передрягу

Управление автомобилем в ночное время является одним из сложнейших испытаний для водителя. | Фото: gaibrest.by

1. Про фары и стекло

Самая большая проблема ночной езды – плохая видимость. | Фото: drive2.ru

2. Еще немного про фары…

Водитель при помощи корректора фар может регулировать угол светового пучка в зависимости от загрузки машины. | Фото: infocar.ua

3. Сумерки

Не самом деле, сложнее всего вести машину ночью, а в сумерки. | Фото: auto.onliner.by

4. Встречные разъезды

Даже при ближнем свете фар встречной машины водитель будет некоторое время ехать вслепую. | Фото: drive2.ru

5. Ночные грузовики

Фура может оказаться намного длиннее и шире, чем показывают ее ходовые огни. | Фото: fb.ru

6. Стоянка ночью

Останавливаясь на обочине ночью, ни в коем случае не стоит выключать габариты. | Фото: unian.net