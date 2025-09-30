5 бытовых привычек, из-за которых гости придут в недоумение

Если вам кажется, что после посещения вашего жилища ваши гости более не желают к вам приходить и постоянно придумывают оправдания, то вам точно нужно ознакомиться с данным материалом о 5 бытовых привычках, которые могут быть для вас чем-то совершенно обыденным, а людей с другим складом личности могут приводить в недоумение.
1. Предложение гостям надеть прямо с ваших ног или с полки грязные столетние тапочки
Спасибо, но мы с рождения дома босиком ходим или в носках только.
Рваным и грязным гостевым (да и хозяйским!!!) тапочкам уже давно пора отправиться в мусорку. Нежелание гостей надевать такую обувь вполне оправдано, ведь это как минимум крайне не гигиенично. И вряд ли к вам часто захотят приходить, после такого вот добрососедского предложения.
2. Миллионы предметов, сувениров, статуэток
Заходите, гости дорогие! / Фото: yandex.ru
Милые сердцу безделушки ужасно захламляют пространство. В загроможденной комнате гости чувствуют себя неуютно, ведь им даже некуда поставить чашку кофе или положить телефон. Если для хозяев эти сувениры и статуэтки не баловство, а настоящая коллекция, нужно как минимум регулярно протирать с них пыль, а как максимум - сделать так, чтобы вашим гостям было где расположиться среди данного великолепия.
3. Следы вашего питомца на 100 процентах поверхностей жилища
Садитесь на диван к нашему сыночке Полкаше! / Фото: reddit.com
Многие любят своих питомцев настолько, что готовы целовать их в мордашки и разрешают им быть где угодно и когда угодно. Однако не все гости разделяют эту любовь.
4. Грязный санузел
Представьте, что вы пришли сюда справить нужду или помыть руки... / Фото: rubankom.com
Как известно, дьявол скрывается в деталях. Даже если сама квартира уютная и чистая, неопрятный санузел способен капитально испортить гостям аппетит и настроение. Потому что когда нормальный человек приходит уединиться в санузел, чтобы вымыть руки или справить нужду, грязь закрепится на его верхней корке сознания так сильно, что он более не захочет посещать такое место по собственному желанию (сочувствует репетиторам, мастерам маникюра и прочим самозанятым, которые проходят через подобное ради заработка!!!).
5. Куча грязной посуды в зоне, куда пригласили гостей на чашечку кофе-чаёк/ужин/рюмочку
Ад... / Фото: twitter.com
Такая гора посуды может понравиться разве что тараканам. Чтобы не дать им повеселиться на тараканьей дискотеке, лучше мыть всю посуду вечером. Мы проверили этот прием на себе и убедились в том, что утром гораздо приятнее наслаждаться своим кофе на чистой кухне.
