5 бытовых привычек, из-за которых гости придут в недоумение

1. Предложение гостям надеть прямо с ваших ног или с полки грязные столетние тапочки

Спасибо, но мы с рождения дома босиком ходим или в носках только.

2. Миллионы предметов, сувениров, статуэток

Заходите, гости дорогие! / Фото: yandex.ru

3. Следы вашего питомца на 100 процентах поверхностей жилища

Садитесь на диван к нашему сыночке Полкаше! / Фото: reddit.com

4. Грязный санузел

Представьте, что вы пришли сюда справить нужду или помыть руки... / Фото: rubankom.com

5. Куча грязной посуды в зоне, куда пригласили гостей на чашечку кофе-чаёк/ужин/рюмочку

Ад... / Фото: twitter.com