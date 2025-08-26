Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: Лайфхаки для долговечности

Научиться правильно чистить чугунную сковороду очень важно и тогда эта посуда прослужит долгие годы. Поэтому, если вы хотите сохранить этот незаменимый предмет кухонной утвари в лучшем виде, воспользуетесь парочкой простейших, но действенных советов, благодаря которым вы поймёте, что ухаживать за чугунной сковородой не так сложно, как кажется на первый взгляд.
1. Как правильно мыть
Моем правильно чугунную сковороду. \ Фото: i.pinimg.com.
Обратите внимание на то, как правильно мыть чугунную сковороду. Не ставьте её в посудомоечную машину и не используйте металлические губки и жёсткие абразивные средства для ежедневной чистки, потому что они могут повредить покрытие.
Как только вы закончите готовить на чугунной сковороде, дайте ей остыть пару минут, а после сразу же вымойте её вручную с помощью щётки с нейлоновой щетиной (это значительно облегчает очистку). При необходимости вы можете воспользоваться резиновыми перчатками, чтобы уберечь свои руки от мелких царапин и моющих средств.
Используйте пластиковый скребок для чистки чугунной сковороды. \ Фото: bing.com.
Если на поверхности всё ещё остались кусочки прилипшей пищи, используйте пластиковый скребок для сковороды или инструмент для чистки чугунной посуды.
Вы также можете залить сковородку парой стаканов тёплой воды и прокипятить на медленном огне одну-две минуты, прежде чем начнёте чистку и удаление мусора с поверхности.
Используйте бумажные полотенца или безворсовые салфетки. Фото: i.pinimg.com.
После этого необходимо как можно быстрее вытереть всю внутреннюю и внешнюю поверхность сковороды безворсовой тканью или бумажными полотенцами. Затем осторожно разогрейте сковороду на слабом огне и нанесите на внутреннюю поверхность очень тонкий слой растительного масла, используя сухое бумажное полотенце. Этот процесс создаст тонкий защитный слой: нагретое масло соединяется с чугуном, образуя антипригарную поверхность для приготовления пищи, что также помогает предотвратить ржавление сковороды и дальнейшее прилипание продуктов.
2. Моющие средства
Используйте щадящие моющие средства. \ Фото: 10pickup.com.
Также стоит обратить внимание на щадящие моющие и чистящие средства. По мнению экспертов, мыть чугун с небольшим количеством нежного мыла для мытья посуды - отличная идея. Имейте в виду, что лучше избегать жёстких чистящих губок, мочалок и щёток, а также любых абразивных средств, которые могут оставить царапины на поверхности сковороды, тем самым сокращая срок её службы.
3. Лайфхаки
Используйте соль для чистки. \ Фото: pinterest.com.
Этот метод прост, дёшев и сердит. Всё, что вам понадобится, так это обычная кухонная или морская соль (среднего помола). Возьмите большую щепотку соли и посыпьте ею поверхность для приготовления пищи. Затем возьмите чистое бумажное полотенце и растирайте соль круговыми движениями по внутренней стороне сковороды до тех пор, пока все прилипшие кусочки пищи не отойдут. После выбросите соль в мусорное ведро и промойте чугунную сковороду слегка тёплой водой, а затем тщательно высушите её.
Чтобы быстро и качественно почтить чугунную сковородку, используете соль и картофель. \ Фото: twitter.com.
Ещё один хитроумный кухонный способ очистки чугуна - использовать половинку картофелины вместе с солью.содержится натуральная щавелевая кислота, которая растворяет любую ржавчину или пригоревшие остатки пищи и жира.
4. Как ухаживать за чугуном
Не забывайте смазывать чугунную сковородку маслом. \ Фото: livejournal.com.
Несмотря на то, что чугунная посуда достаточно прочна, тем не менее, при неправильном уходе она поддаётся износу. Для обеспечения длительного срока службы чугунной сковороды необходимо соблюдать несколько простых правил.
Обращайтесь с чугунными сковородами осторожно и не допускайте их ударов, особенно об исключительно твёрдую поверхность, такую как каменная столешница или бетонный пол. Сковорода может расколоться или даже разбиться.
Избегайте перегрева сковороды и никогда не добавляйте холодную воду в горячую сковороду. Это может испортить или повредить её рабочую поверхность и удалить антипригарное покрытие. Обязательно чистите чугунную сковороду после каждого использования. Лёгкая чистка поможет сохранить кухонную утварь в надлежащем виде в течение долгого времени. Также не забывайте убирать липкий слой, используя мягкие чистящие средства.
5. Как готовить с помощью чугуна
Не забывайте правильно готовить на чугунной сковороде. \ Фото: destilacija.net.
Регулярное приготовление пищи на чугунной сковороде с любым видом растительного масла - отличный способ поддерживать посуду в идеальном состоянии.
Приготовление продуктов с высокой кислотностью в чугунной сковороде категорически не рекомендуется до тех пор, пока поверхность не пропитается достаточным количеством масла – это ещё одна вещь, которую необходимо помнить и знать, когда дело доходит до использования подобного рода посуды. Кислота таких продуктов, как помидоры и томатный соус, тушеное в вине мясо, цитрусовые соки и даже фасоль, может ослабить и окислить покрытие, придав блюду металлический привкус.
Также не рекомендуется готовить рыбу и омлеты в чугунной сковороде, так как эти продукты могут прилипнуть к поверхности и затруднить переворачивание.
6. Как правильно смазывать
Правильный уход = долговечная служба. \ Фото: totallychefs.com.
Ещё одной важной и неотъемлемой частью в уходе за посудой из чугуна является её смазывание. Правильный выбор масел для смазывания имеет важное значение для получения гладкой антипригарной поверхности чугуна. Важно использовать то, которое имеет достаточно высокую температуру копчения и не прогоркает.
Органическое льняное и органическое масло авокадо являются хорошим выбором для смазывания чугунной посуды. Льняное масло считается олифой, соответственно, оно образует прочную плёнку по всей внутренней поверхности. Масло авокадо имеет очень высокую температуру копчения и стоит дешевле, чем льняное, поэтому его можно смело использовать для смазывания чугуна.
7. Как восстановить сковороду из чугуна
Избавляемся правильно и эффективно от ржавчины. \ Фото: bing.com.
Чистка ржавой чугунной сковороды немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Обычно чистка чугуна агрессивными кислотами избегается. Однако чугунные сковородки, нуждающиеся в реставрации, подвергаются более тщательной обработке.
При появлении пятен ржавчины вновь можно прибегнуть к чистке солью, но на этот раз с добавлением лимонного сока. Разрежьте свежий лимон на две части и обмакните срезанный конец в соль мелкого помола.
Энергично потрите ржавое пятно, добавляя соль по мере необходимости, пока ржавчина не исчезнет с поверхности. Вымойте всю поверхность сковороды небольшим количеством мягкого мыла для мытья посуды и тёплой водой, тщательно промойте и хорошо высушите сковороду. Затем хорошенько смажьте поверхность растительным маслом. Очистка поверхности стальной мочалкой также является отличным способом удаления пятен ржавчины и пригоревших частиц пищи с сильно повреждённой сковородки.
В таких целях лучше всего применять щётку или губку из тонкой стальной проволоки. Аккуратно протрите ей как внутреннюю, так и внешнюю поверхность, удаляя излишки ржавчины и пригоревшей пищи. Затем тщательно смойте остатки горячей водой с мягким мылом. Как только чистка сковороды подошла к концу, хорошенько ополосните и просушите её, а после обязательно смажьте (повторите этот процесс не менее трёх раз, чтобы убедиться, что ваша сковорода имеет прочный защитный слой).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии