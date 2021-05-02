Прогулка по заброшенному советскому городку под Берлином

В 40 километрах к югу от Берлина находится маленький городок Вюнсдорф, где сейчас живет примерно шесть тысяч человек. Но менее тридцати лет назад здесь проживало 60 тысяч человек, 50 тысяч из которых были военнослужащими советской армии. Они жили на территории одной из крупнейших военных баз в Европе и самой большой советской военной базы за пределами СССР.









Бывшая штаб-квартира советских вооруженных сил в Германии была такой большой, что ее называли «маленькой Москвой». Каждый день отсюда ходили поезда в столицу Советского Союза. В военном городке были школы, магазины, больницы и места для досуга.







Вюнсдорф стал советским военным лагерем после падения нацистской Германии по итогам Второй мировой войны. Но военная история этого места началась еще за 70 лет до этого. Изначально здесь было стрельбище для прусской армии, а затем появились военные бараки. Когда построили железную дорогу, эта местность стала стратегически важной. К началу Первой мировой войны в 1914 году полигон площадью около 25 гектаров был крупнейшей военной базой в Европе.







В 1935 году Вюнсдорф стал штаб-квартирой Вермахта — объединенных вооруженных сил нацистской Германии. В годы правления Гитлера Вюнсдорф был мощной военной крепостью.

Здесь построили новейшую систему подземных коммуникаций под названием «Цеппелин» со стенами толщиной до 3,2 метра, а также несколько бункеров-бомбоубежищ, поверх которых были положены плиты толщиной 80 см, а сами они были замаскированы под деревенские дома.После отступления нацистов советские войска заняли Вюнсдорф, и это место стало плацдармом СССР прямо в сердце Германии. Местное население выселили, а все дороги в Вюнсдорф перерыли для обычного транспорта. Для местных Вюнсдорф стал Die Verbotene Stadt — «запретным городом».Когда в 1989 году пала Берлинская стена, произошло воссоединение Германии, а затем и распад СССР, советские солдаты уехали на родину. Они оставили огромную площадь, где бросили 98 300 комплектов патронов, 47 000 артиллерийских систем, 29,3 тонны амуниции и мусора, в том числе химикаты, отработанные нефтепродукты, старую краску, шины, батарейки и асбест. Остались магазины , наполненные электроникой, радиосистемами, телевизорами и холодильниками. Семьи покидали город в такой спешке, что не могли взять с собой все. В домах бросали бытовые приборы. Остались даже домашние животные. Их мумифицированные скелеты до сих пор лежат там.Сейчас весь заброшенный военный городок продолжает разлагаться, и лишь изредка сюда приезжают фотографы, любящие снимать развалины.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)