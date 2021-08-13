10 советов, как заставить себя не транжирить средства на ненужные вещи

Наверняка каждому известно, что такое спонтанное приобретение. Идешь по магазину, схватил понравившуюся вещь, а дома обнаружил, что в общем-то она и не нужна.

Чтобы уберечься от ультрамодных вещей, которые завтра станут абсолютно неинтересными, и не проделать брешь в своем бюджете, стоит обратить внимание на 10 советов, которые мы собрали специально по этому случаю.

1. Пляжная одежда

Купальники и пляжные туники.

Зачастую летом мы окунаемся в атмосферу всеобщей эйфории. Песочные пляжи, фотографии стройных красоток на фоне моря, которыми пестрят социальные сети, и красивые купальники в витринах магазинов так и манят зайти и потратить все деньги. Однако, перед тем как совершить необдуманную покупку, подумайте, сколько раз вы наденете обновку? Скорее всего, вы поносите свой новый дорогой купальник или эффектную тунику неделю, максимум две, будучи в отпуске, потом наденете еще от силы пару раз и сложите в шкаф до следующего сезона.

Получается, что такие вещи совсем не стоят своих денег, к тому же они быстро выцветают и теряют былую привлекательность. Так что, если хотите сэкономить, покупайте пляжный наряд не в сезон, а сразу после, когда цены становятся на 25-50 процентов ниже.

2. Свитшоты и толстовки

Также при выборе обратите внимание на классические модели, а не на то, что было на пике популярности.

Теплые свитера, свитшоты и толстовки.

Не спешите покупать ультрамодные свитера в разгар сезона. Дождитесь весны, когда теплые вещи значительно подешевеют. Очень часто такие изделия изготавливают из синтетической ткани, за которую нет смысла переплачивать. Скорее всего, понравившаяся вам вещь осядет на полке и достанется вам с хорошей скидкой. А вот если найдете свитер из приятного качественного материала, берите не задумываясь.

3. Классические джинсы

Классические модели джинсов.

Каждая девушка должна иметь в свое гардеробе пару джинсов, которые идеально сидят по фигуре. Это могут быть джинсы скинни, бойфренды, трубы или клеш. Выбирая базовые джинсы, не смотрите на модные тенденции, выбирайте то, что подходит именно вашему типу фигуры. Не торопитесь покупать такие брюки осенью или зимой, дождитесь сезонной распродажи, когда цена на них упадет.

4. Водолазки

Базовые гольфы и водолазки.

Внешний вид базовых водолазок и гольфов особо не меняется. Поэтому их можно смело брать на распродажах и по выгодным предложениям. Можно сразу закупить такие гольфы в нескольких цветах и использовать для формирования разных комплектов.

5. Однотонная рубашка

Классическая однотонная рубашка.

Классические рубашки черного, белого и голубого цветов вне моды. Они актуальны всегда и являются базовой вещью, которую можно использовать для создания различных образов в офисном стиле или кэжуал. Увидев такую в новой коллекции любимого бренда не спешите ее покупать, присмотритесь к вещам со скидкой, скорее всего вы найдете там что-то подобное, но в разы дешевле.

6. Нижнее белье

Удобное нижнее белье.

У каждой женщины должны быть красивые комплекты дорогого и качественного белья. Но специалисты утверждают, что наиболее комфортными и безопасными для женского здоровья являются спортивные модели из хлопка. Вот на таких-то и можно сэкономить. Смело покупайте подобное белье оптом на распродажах, следите за выгодными предложениями в сети, а также на стендах с уцененными товарами.

7. Футболки и майки

Базовые футболки и летние майки.

Тратить большие деньги на базовые футболки и летние майки - глупая затея. Такие вещи быстро пачкаются, стираются, а соответственно портятся. Мало какая футболка прослужит больше одного сезона. Поэтому, в разгар сезона обращайте внимание на предложения из серии 2 по цене 1, различные скидки, а также распродажи.

8. Пижама

Домашняя одежда.

Вряд ли кому-то придет в голову упрекнуть вас в том, что ваша домашняя одежда вышла из моды. Поэтому, пижамы, комплекты и халаты являются еще одним сегментом одежды, на котором можно сэкономить. Выбирая домашний комплект, в первую очередь, обращайте внимание на качество ткани и удобство модели. Поэтому смело ищите что-то для себя на распродажах.

9. Носки и колготки

Носки, колготки и чулки.

Капроновые колготки даже самого лучшего качества при регулярной носке не протянут и пары месяцев. Поэтому не стоит тратить на такую вещь слишком много. То же касается и носков. Берите оптом несколько пар одного цвета, чтобы в случае потери и порчи одного, его можно было незаметно подменить.

10. Ультрамодные вещи

Остромодные вещи и аксессуары.

Многие стилисты вообще рекомендуют не тратиться на такие вещи. Ведь век вещей, которые находятся на пике моды, крайне короткий. И то, что в этом сезоне считается трендом, уже в следующем приобретает приставку анти-. Поэтому не стоит слепо идти на поводу у капризной моды. Если что-то действительно вам нравится и подходит, переждите ажиотаж и купите позднее.

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