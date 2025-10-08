История появления символа любви

Однажды в стародавние времена некий рыцарь узнал, что у его жены есть любовник. Он настолько горел жаждой мести, что убил своего соперника на турнире, но и этого ему показалось мало. Он вырезал у погибшего сердце и передал своему повару с приказом приготовить рагу для своей жены. Вечером ничего не подозревающая женщина с аппетитом поужинала сердцем своего милого друга.

Так гласит старая легенда, одновременно жестокая и демонстрирующая, как далеко вглубь веков уходит корня ми представление о сердце, как о символе любви. Но как же этот символ попал на валентинки, пройдя долгий путь от рыцарских времён до наших дней, и что он значил раньше?Паззл-валентинка, неизвестный автор, 1826 год. Музей Метрополитен Возможно, самые первые изображения в виде сердца обозначали цветок растения под названием дицентра, который в древности использовался для контрацепции. Его очертания также напоминают форму задней части тела, а возможно, и женской вагины. Древние источники противоречивы, и оставляют простор для спекуляций. Цветы дицентры стали прообразом так хорошо знакомого нам символического сердечка Где ещё в былые времена можно было встретить символ сердечка? Оказывается, его находили на средиземноморских монетах 6 века до н.э., а также на кубках — возможно, оно ассоциировалось с формой виноградных листьев. В то же время, на испанском рисунке 14 века, изображающем четырёх всадников Апокалипсиса, мы также видим сердечки на крупах некоторых коней.Четыре всадника Апокалипсиса Являются ли они здесь символом войны? Силы? Вина, которое всадники выпьют после битвы?Кто знает. Но самое интересное началось в средние века. Расцвела эпоха утончённой любви. Вслед за Аристотелем, сказавшим, что «чувства живут не в голове, а в сердце», философы начали именно в сердце искать местоположение этих самых «чувств». В книге «Голое Средневековье. Жизнь, смерть и искусство в Средние века» Джек Хартнелл пишет о том, что они также переняли у греков идею сердца, как зарождающимся первым человеческого органа, и таким образом суть человеческого бытия закреплялась именно в нём, и оно стало «вместилищем человеческой души». Средневековая книга в форме сердца Один из самых главных мифов о средневековом сердечке — что оно всегда имело такую выпуклую форму, к которой мы привыкли. Первое время сердце изображали в виде груши, еловой шишки или ромба. Возможно потому, что в старые добрые времена вскрытие человеческого тела считалось святотатством. Однако люди знали, что сердце выталкивает кровь, хотя и не знали, что та затем возвращается обратно по сложному пути вен и артерий. Поэтому оно и получило в свой актив ответственность за эмоции — ведь оно было «кровоточащим сердцем».Сердце Христа, Национальная библиотека Франции, Отдел рукописей, Latin 1369, стр. 410 До 14 столетия сердца обычно изображались вверх ногами. Считается, что первое изображение сердца в романтическом контексте появилось во французской рукописи 13 века «Roman de la Poire», или «Роман о груше». И мы действительно видим здесь сердце перевёрнутым, немного напоминающим манго.В форме кривоватого фрукта или уже привычной нам современной форме сердце стало мотивом, встречающимся повсюду — от нотных листов до мраморных надгробий. Его можно было увидеть на игральных картах, завитках в рукописных фолиантах, и даже в модных нарядах. Знаменитые средневековые головные уборы — эннены — начали изготавливать в форме сердца.Портрет Изабеллы Португальской работы Рогира ван дер Вейдена, 1450 г Не забывайте, то были времена, когда люди всерьёз верили в существование драконов и прочих монстров, и сердцу тогда отводилась особая роль (помните легенду о рагу). Выражение «ты — это то, что ты ешь », воспринималось буквально, и съесть грешное сердце в сознании людей равнялось смертному приговору. Будучи квинтэссенцией всех остальных органов, сердце имело собственные глаза.Британский музей Это подводит нас к происхождению дня святого Валентина. В средние века «утончённая любовь» пронизывала все романтические истории. Достойные рыцари и невинные девы, трубадуры и лиры. Драконы по вкусу. Но в то же время сердце символизировало и божественную любовь создателя к своим творениям. В слиянии этих двух метафор и зародился день святого Валентина.Песня «Belle, Bonne, Sage» Бода Кордье, записанная в форме сердца, страница из «Кодекса шантильи» По слухам, в 14 веке английский автор Кентерберийских рассказов Джефри Чосер был весьма тронут историей о преданном римлянами мученической смерти христианине Валентине, который тайно венчал влюблённых. И действительно , за нашим современным праздником стоит итальянец из плоти и крови, и вы даже можете посетить его могилу. Мы ещё многого не знаем о господине Валентине, но его история послужила прекрасным поводом для возникновения праздника.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: