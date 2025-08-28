Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
Ку-ку! Морская свинка. Они тоже бывают без шерсти, аналогично кошкам-сфинксам. (Фото RSPCA): Вулканический остров Гуадалупе, расположенный в Тихом океане близ Мексики, давно пользуется популярностью у дайверов как место, где можно поплавать с акулами. Любителей такого экстремального вида отдыха, как погружение к акулам, помещают в специальную клетку, защищающую от возможного нападения хищников. В 2013 году в Бишкеке состоялся Всемирный форум по сохранению снежного барса, во время которого было решено ежегодно 23 октября отмечать новый праздник, посвященный этой редкой кошке: International Snow Leopard Day.Снежный барс, или ирбис обитает в горах Центральной и Южной Азии. Животное занесено в Красную книгу: на планете насчитывается до 7,5 тысячи взрослых особей, при этом в России их численность не превышает 70-90 особей. По прогнозам, к 2040 году мировая популяция сократится примерно на 10%. Основными угрозами является исчезновение среды обитания и браконьерство. Горная горилла. Подвид находится на грани исчезновения: по оценкам на конец 2012 года, общее количество горных горилл не превышало 880 особей. (Фото Felipe Dana): Спящие лисицы в парке дикой природы в Шанхае, Китай. (Фото Costfoto): На приеме у врача. Ветеринар осматривает речную выдру. (Фото Luis Robayo): Масайский жираф. самый крупный подвид жирафа, что делает его самым высоким наземным животным на земле. Ареал — южная Кения, Танзания. Время отделения масайских жирафов определяется как 1,89 млн лет. (Фото Mark Ralston): Калифорнийским туристам удалось записать редкое подводное видео возле острова Муреа во Французской Полинезии. Плавая с маской и трубкой, они заметили самку горбатого кита и ее китенка, которые проплыли совсем рядом. Любопытный китенок подплыл к дайверам поближе. Между горбачами и людьми было не больше полутора метров, говорит 68-летняя Чармиан Редвуд, которая приехала на архипелаг Острова Общества в Тихом океане специально, чтобы понаблюдать за этими животными. В лесах их стало на 40% меньше. На протяжении многих лет ученые ведут подсчет численности насекомых; основные работы проходят в Германии, но эта модель характерна и для всего мира. Насекомые – важнейшее звено поддержания равновесия в природе. Они выполняют самые разные задачи: опыляют растения, преобразовывают почву, являются «санитарами» или служат пищей для других представителей фауны. Уменьшение численности даже одного вида запускает цепь изменений, касающихся различных растений и животных. А в случае массового вымирания можно говорить о полномасштабной экологической катастрофе. Детеныш панды с мамой в зоопарке в Берлине, Германия. (Фото Berlin Zoo): Двухмесячный малыш гиббона, обнимает плюшевого мишку в зоопарке в Алматы, Казахстан. (Фото Pavel Mikheyev): Переноска пеликана из вольера в вольер в зоопарке в Чехии. (Фото David W. Cerny): Овечки в снежной Ирландии. (Фото Niall Carson): Белочка. Кстати, в Великобритании сейчас около 140 000 белок, а много лет назад их было более 3 млн… (Фото Danny Lawson): Тигр с обозначением С1 был одним из трех детенышей от самки Т1, рождённый в заповеднике дикой природы Типшевар (штат Махараштра). В феврале работники заповедника оснастили его радиоошейником для ежечасной фиксации его местонахождения с помощью GPS. Тигр находился в Типшеваре до муссонных дождей, а в июне отправился в путешествие через семь районов Махараштры в соседний штат Телингана. «Тигр, возможно, ищет подходящее место для жилья, еды или партнера. Большинство потенциальных районов обитания тигров в Индии переполнены, поэтому молодым животным приходится исследовать большие территории». Тигр передвигался нелинейно, прятался днем и путешествовал по ночам, охотясь на диких свиней и крупный рогатый скот. Один раз животное случайно травмировало человека, забредшего в чащу, где отдыхал тигр. Однако серьезных конфликтов с людьми у него не было. «Люди даже не знают, что этот тигр путешествует через их задний двор». Коала в заповеднике в австралийском Порт-Маккуори. (Фото Nathan Edwards): Опасные игры. Кошка и белка в Бахчисарае, Крым. (Фото Alexey Pavlishak): Жираф в заповеднике в Южной Африке. (Фото Nathan Pellow-Jarman): Собака во время сеанса водной терапии в Стамбуле, Турция. (Фото Sebnem Coskun): Собака в окне в Бухаресте, Румыния. (Фото Vadim Ghirda): Белка тянется за грецким орехом в Бостонском сквере в Бостоне, штат Массачусетс, 10 декабря 2019. (Фото Tayfun Coskun): Фламинго на побережье Инциралти в Измире, Турция, 13 декабря 2019. (Фото Evren Atalay): Рождественские огни и гуси на пруду в Ленексе, Канзас. (Фото Charlie Riedel):
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии