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Зачем хозяйки стирают вместе с металлической губкой

Стирка с металлической губкой — небольшой, но рабочий лайфхак, который поможет удалить загрязнения в стиральной машинке, не навредив ей. Главное — строго следовать инструкции.
Эту процедуру рекомендуется провести в том случае, если даже после стирки на вещах остаётся неприятный затхлый запах — значит, пора почистить стиральную машинку!

Зачем хозяйки стирают вместе с металлической губкой

В барабан добавьте примерно 2-3 ст. л. обычной соды.

Зачем хозяйки стирают вместе с металлической губкой

Сюда же положите металлическую губку для мытья посуды. Запустите обычную стирку. Через 15 минут после начала остановите машинку, откройте дверцу и уберите губку. Закройте и продолжите стирку до конца.

Зачем хозяйки стирают вместе с металлической губкой

Губка удалит мелкие загрязнения на машинке, а сода полностью устранит весь неприятный запах. После такой простой процедуры запах из машинки исчезнет, а вещи после стирки станут вновь пахнуть свежестью!

Зачем хозяйки стирают вместе с металлической губкой

Подробнее о том, как почистить стиральную машинку с помощью металлической губки, смотрите в видео ниже:


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