Зачем хозяйки стирают вместе с металлической губкой

Стирка с металлической губкой — небольшой, но рабочий лайфхак, который поможет удалить загрязнения в стиральной машинке, не навредив ей. Главное — строго следовать инструкции.

Эту процедуру рекомендуется провести в том случае, если даже после стирки на вещах остаётся неприятный затхлый запах — значит, пора почистить стиральную машинку!







В барабан добавьте примерно 2-3 ст. л. обычной соды.







Сюда же положите металлическую губку для мытья посуды. Запустите обычную стирку. Через 15 минут после начала остановите машинку, откройте дверцу и уберите губку. Закройте и продолжите стирку до конца.







Губка удалит мелкие загрязнения на машинке, а сода полностью устранит весь неприятный запах. После такой простой процедуры запах из машинки исчезнет, а вещи после стирки станут вновь пахнуть свежестью!







Подробнее о том, как почистить стиральную машинку с помощью металлической губки, смотрите в видео ниже:



