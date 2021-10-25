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Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбы

Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбы

Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбы

Выбрасывать автомобильные запчасти в металлолом нерационально, потому что их можно использовать для изготовления различных полезных самоделок для гаража и мастерской. На нашем сайте вы найдете сотни интересных идей. 

В сегодняшней статье расскажем, как сделать приспособление из амортизатора авто — стойку для дрели или шуруповерта.

Кроме амортизатора, нам потребуются следующие материалы:

  • лист фанеры или ДСП;
  • крепежные хомуты;
  • сверлильный патрон;
  • листовой металл;
  • профильная труба.

Своим личным опытом по изготовлению сверлильной стойки поделился с нами автор YouTube канала ideas corner. 

С помощью самодельного приспособления можно не только просверлить отверстия под 90 градусов, но и нарезать в них резьбу. 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо подготовить амортизатор. Отрезаем от него все лишнее, после чего сливаем в какую-нибудь емкость масло. Болгаркой зачищаем заводскую краску. 

Далее отрезаем кусок металлической пластины. Сверлим в ней четыре крепежных отверстия.

Затем еще одно отверстие высверливаем по центру. Вставляем в него шток амортизатора, и обвариваем. Зачищаем сварной шов. 

Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбы

Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбыНа следующем этапе отрезаем кусок профильной трубы, и привариваем по торцам крепежные стальные хомуты для труб.

 

Надеваем деталь на корпус амортизатора, и затягиваем хомут. На противоположной стороне профтрубы крепим сверлильный патрон. 

Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбы

Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбы

В качестве основания можно использовать лист фанеры или ДСП. Также можно сварить металлическую площадку. Крепим к основанию самодельную стойку. 

Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбы

Хвостовик сверлильного патрона зажимаем в патроне шуруповерта или дрели. В самом патроне зажимаем сверло или метчик (если нужно нарезать резьбу в отверстии).

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления сверлильной стойки из амортизатора можно посмотреть в видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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