Стойка из амортизатора авто: для сверления и нарезания резьбы

Выбрасывать автомобильные запчасти в металлолом нерационально, потому что их можно использовать для изготовления различных полезных самоделок для гаража и мастерской. На нашем сайте вы найдете сотни интересных идей.
В сегодняшней статье расскажем, как сделать приспособление из амортизатора авто — стойку для дрели или шуруповерта.
Кроме амортизатора, нам потребуются следующие материалы:
- лист фанеры или ДСП;
- крепежные хомуты;
- сверлильный патрон;
- листовой металл;
- профильная труба.
Своим личным опытом по изготовлению сверлильной стойки поделился с нами автор YouTube канала ideas corner.
С помощью самодельного приспособления можно не только просверлить отверстия под 90 градусов, но и нарезать в них резьбу.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо подготовить амортизатор. Отрезаем от него все лишнее, после чего сливаем в какую-нибудь емкость масло. Болгаркой зачищаем заводскую краску.
Далее отрезаем кусок металлической пластины. Сверлим в ней четыре крепежных отверстия.
Затем еще одно отверстие высверливаем по центру. Вставляем в него шток амортизатора, и обвариваем. Зачищаем сварной шов.
На следующем этапе отрезаем кусок профильной трубы, и привариваем по торцам крепежные стальные хомуты для труб.
Надеваем деталь на корпус амортизатора, и затягиваем хомут. На противоположной стороне профтрубы крепим сверлильный патрон.
В качестве основания можно использовать лист фанеры или ДСП. Также можно сварить металлическую площадку. Крепим к основанию самодельную стойку.
Хвостовик сверлильного патрона зажимаем в патроне шуруповерта или дрели. В самом патроне зажимаем сверло или метчик (если нужно нарезать резьбу в отверстии).
Видео по теме
Пошаговый процесс изготовления сверлильной стойки из амортизатора можно посмотреть в видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
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