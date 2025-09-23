Лифт посреди леса: как появился самый высокий внешний подъёмник в мире

Китай относительно недавно обзавёлся собственным национальным лесным парком, названным Чжанцзяцзе. Впрочем, это не стало препятствием для приобретения огромной популярности среди туристов. Вот только часто они приезжают в Чжанцзяцзене не только ради красивых лесных пейзажей, но и чтобы посмотреть и покататься на самом высоком внешнем подъёмнике на планете - Лифте Ста Драконов, который как будто врос в большую скалу.
Самый высоту внешний лифт в мире, поднимающий на головокружительные вершины. /Фото: gge.ru
Национальный лесной парк Чжанцзяцзе находится на севере провинции Хунань, что в южной части Китая, и был открыт в 1982 году, став первым таким объектом в государстве. Через десять лет он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк известен своими скалами - пиками-столбами из песчаника и кварца: всего их около трёх тысяч, а примерно треть из них имеют высоту более 200 метров.
Красоты парка Чжанцзяцзе. /Фото: mirnoe.com
Интересный факт: одна из самых высоких скал (1080 метров) первоначально имела название «Колонна Южное Небо», однако в январе 2010 года её официально переименовали в «гора Аватар-Аллилуйя» в честь известного фильма «Аватар» - авторы кинокартины рассказали, что вдохновлялись на создание летающих скал в том числе от пейзажей парка Чжанцзяцзе.
Летающими горами знаменитый фильм обязан китайским пейзажам. /Фото: joy-pup.com
Именно чтобы рассмотреть все красоты первого китайского лесного парка, и был задуман проект внешнего лифта, который довозил бы туристов на смотровую площадку. Ведь ранее, чтобы туда добраться, гостям Чжанцзяцзе приходилось тратить на это чуть ли не целый день.
Ранее на подъём на смотровую площадку туристы тратили целый день. /Фото: readtravel.ru
Поэтому строительство подъёмника посчитали лучшим решением. Первые работы начались в 1999 году и продлились чуть больше трёх лет. В итоге Чжанцзяцзе обзавёлся самым грузоподъемным, быстрым и высоким открытым пассажирским лифтом Bailong Elevator, который построила одноименная компания - Bailong Elevator Company. Стоимость грандиозного проекта составила 126 миллиона юаней.
Необычный, но очень практичный лифт в Китае. /Фото: moscow-airports.com
Во время строительства постарались сделать лифт максимально эффективным и при этом учесть любые возможные риски. Так, рабочим пришлось прорубить несколько шахт и вырыть тоннели для размещения коммуникаций и общей инфраструктуры. Последние также предусматривается использовать для спасения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – например, землетрясений. С целью обеспечения максимальной безопасности лифт не работал в течение десяти месяцев в 2002-2003 годах, чтобы проработать все возможные варианты.
Лифт Ста Драконов сам по себе стал достопримечательностью. /Фото: sputnik.kz
Итогом всех этих работ стал подъёмник общей высотой в 305 метров, который оснащён тремя двухэтажными кабинами со стеклянными стенками, которые позволяют осматривать виды парка и во время подъёмов-спусков. Каждая кабина поднимает за раз пятьдесят пассажиров, а время пути составляет примерно две минуты. Всего пропускная способность лифта за сутки достигает 18 тысяч человек. Правда, чтобы взойти на лифт, порой приходится отстоять очередь до четырёх часов, что в любом случае меньше, чем подъём занимал до строительства Bailong Elevator.
Прозрачные стены кабины лифта позволяют рассматривать пейзажи при подъёмы. /Фото: travelask.ru
Впрочем, при всех плюсах работы лифта, он имеет и массу противников, а всё потому, что его конструкция портит природные пейзажи национального парка Чжанцзяцзе и повредил естественный ландшафт одного из столбов. На этот счёт в своё время высказался вице-президент туристического бюро Чжанцзяцзе Юй Госинь: «Мы должны находить компромисс, пытаясь зарабатывать себе на жизнь, имея такой красивый пейзаж».
