Лифт посреди леса: как появился самый высокий внешний подъёмник в мире

Самый высоту внешний лифт в мире, поднимающий на головокружительные вершины. /Фото: gge.ru

Красоты парка Чжанцзяцзе. /Фото: mirnoe.com

Летающими горами знаменитый фильм обязан китайским пейзажам. /Фото: joy-pup.com

Ранее на подъём на смотровую площадку туристы тратили целый день. /Фото: readtravel.ru

Необычный, но очень практичный лифт в Китае. /Фото: moscow-airports.com

Лифт Ста Драконов сам по себе стал достопримечательностью. /Фото: sputnik.kz

Прозрачные стены кабины лифта позволяют рассматривать пейзажи при подъёмы. /Фото: travelask.ru