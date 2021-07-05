Необычные овощные культуры

Нас уже не удивишь киви, бананами и кокосами — современный рынок давно познакомил россиян с этими экзотичными фруктами. Другое дело овощи, многие из которых употребляются только в местах произрастания и очень редко экспортируются в другие страны. Только посмотрите на эти странные плоды — поистине, природа богата на выдумку!









Арбузный редис

Капуста романеско

Черные помидоры

Красные огурцы

Чайот съедобный

Кукуруза Хопи

Тыква Ви-Би