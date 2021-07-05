Необычные овощные культуры

Нас уже не удивишь киви, бананами и кокосами — современный рынок давно познакомил россиян с этими экзотичными фруктами. Другое дело овощи, многие из которых употребляются только в местах произрастания и очень редко экспортируются в другие страны. Только посмотрите на эти странные плоды — поистине, природа богата на выдумку!
Арбузный редис
Твердый и сочный редис вовсе не сладок, как можно предположить по названию. Все дело лишь во внутренней окраске плода — чаще всего арбузный редис бывает пурпурного цвета.
Капуста романеско
По вкусу она очень похожа на брокколи, но отличается от последней большим содержанием каротина, минеральных солей и цинка. Внешне же романеско больше напоминает картину сбрендившего сюрреалиста, нежели овощ.
Черные помидоры
Точно такие же, как и красные — только черные. Особый сорт помидоров отличается более насыщенным вкусом, однако выращивают их редко, поскольку люди очень уж недоверчиво относятся к необычной окраске.
Красные огурцы
Сделайте для своих гостей странный салат из черных помидоров и красных огурцов и весть о ваших кулинарных изысках разнесется по всему городу. В длину кусты этих овощей вырастают до пяти метров, так что урожай можно собрать очень приличный.
Чайот съедобный
Попробовать чайот можно только на южном побережье Коста-Рики. Этот странный представитель семейства тыквенных по вкусу напоминает вяленый помидор — местные обычно добавляют его в салаты, предварительно отварив.
Кукуруза Хопи
Когда-то давно черную кукурузу научились выращивать индейцы племени Хопи. Сейчас такую купить очень сложно, хотя по вкусу она значительно выигрывает у обычной желтой кукурузы, отличаясь от нее сладостью и привкусом ореха.
Тыква Ви-Би
Американский сорт тыквы, выращенный будто специально для одиноких людей. Они маленькие, сладковатые на вкус и богаты кальцием, магнием, калием, фосфором и бета-каротином.
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