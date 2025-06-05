Зачем добавлять водку в бульон: 5 причин, зачем повару нужна «беленькая» на кухне

Вариант 1: Чтобы улучшить качество теста

Водку добавляют в тесто, чтобы оно стало пышным. / Фото: coffmachines.ru

Хворост посыпают сахарной пудрой. / Фото: onedio.ru

Блины с водкой получаются ажурными

Вариант 2: Чтобы смягчить мясо

Добавьте в мясо лук и 150 мл водки. / Фото: avacorp.ru

Вариант 3: Для консервации

Чтобы огурцы получились хрустящими, добавьте водку. / Фото: agrogro.ru

Вариант 4: Для приготовления десертов

Используйте водку для пропитки коржей. / Фото: agrogro.ru

Вариант 5: Чтобы сделать бульон прозрачным

Добавьте рюмку водки в уху или другой суп. / Фото: kprfast.ru