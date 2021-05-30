Макромир тканей

Увидеть невидимое нам позволяет макросъемка. Сегодня изучим, как выглядят ткани при большом приближении.
Вентилируемая 3D сетка. Она же 3D Spacer, она же 3D Mesh, она же Air-mesh:
Используется в вентилируемых автомобильных сидениях, при пошиве туристической, спортивной одежды, обуви и снаряжения:
Серый светоотражающий кант:
Ближе:
Еще ближе. Теперь видно, что светоотражающий слой состоит из множества маленьких пластиковых полусфер:
Стропа со светоотражающей полосой. Для масштаба рядом стоит пальчиковая батарейка:
Ближе:
Еще ближе. Видно, что светоотражающие полусферы наклеены на ткань:
Лента светоотражающая (катафотная) латексная клеенчатая водооталкивающая:
Она используется в производстве одежды, обеспечивающие безопасность человека, в знаках, на рекламных вывесках.
Катафотная лента отличается от стандартного световозвращающего материала тем, что в качестве световозвращающего элемента используются не микрошарики, а микропризмы. Это уже высокотехнологичный материал и стоит он дороже:
Разноцветный светоотражающий кант с трехмерной сеткой:
В качестве светоотражающего материала используются те же шарики, только соответствующего цвета:
Световозвращающая (светоотражающая) лента:
Другой вид световозвращающей ленты:
Плащевка. Почему она водонепроницаемая?
С обратной стороны она пропитана водоотталкивающим составом:
Флис (англ. Fleece — овчина, от одной из марок Polar Fleece) — синтетическое трикотажное полотно, соединяет в себе полиэстер и другие искусственные волокна для изготовления тёплой одежды. Изобретён в 1979 году.
Делается флис так: машинным способом на достаточно прочную тканую основу навязываются узелки, затем другая машина разрывает эти узелки. Получается ворс, который привязан к основе.
Ткань семейства Polartec® относится к материалам флисовой группы.
Отличается от просто флиса лучшим качеством.
Это была лишь самая малая часть макромира тканей.
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