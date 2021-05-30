Макромир тканей

Увидеть невидимое нам позволяет макросъемка. Сегодня изучим, как выглядят ткани при большом приближении.







Вентилируемая 3D сетка. Она же 3D Spacer, она же 3D Mesh, она же Air-mesh:







Используется в вентилируемых автомобильных сидениях, при пошиве туристической, спортивной одежды, обуви и снаряжения:







Серый светоотражающий кант:







Ближе:







Еще ближе. Теперь видно, что светоотражающий слой состоит из множества маленьких пластиковых полусфер:







Стропа со светоотражающей полосой. Для масштаба рядом стоит пальчиковая батарейка:







Ближе:







Еще ближе. Видно, что светоотражающие полусферы наклеены на ткань:







Лента светоотражающая (катафотная) латексная клеенчатая водооталкивающая:







Она используется в производстве одежды, обеспечивающие безопасность человека, в знаках, на рекламных вывесках.







Катафотная лента отличается от стандартного световозвращающего материала тем, что в качестве световозвращающего элемента используются не микрошарики, а микропризмы. Это уже высокотехнологичный материал и стоит он дороже:











Разноцветный светоотражающий кант с трехмерной сеткой:







В качестве светоотражающего материала используются те же шарики, только соответствующего цвета:







Световозвращающая (светоотражающая) лента:











Другой вид световозвращающей ленты:











Плащевка. Почему она водонепроницаемая?

Это ее лицевая сторона:С обратной стороны она пропитана водоотталкивающим составом:Флис (англ. Fleece — овчина, от одной из марок Polar Fleece) — синтетическое трикотажное полотно, соединяет в себе полиэстер и другие искусственные волокна для изготовления тёплой одежды. Изобретён в 1979 году.Делается флис так: машинным способом на достаточно прочную тканую основу навязываются узелки, затем другая машина разрывает эти узелки. Получается ворс, который привязан к основе.Ткань семейства Polartec® относится к материалам флисовой группы.Отличается от просто флиса лучшим качеством.Это была лишь самая малая часть макромира тканей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)