Сколько времени занимало строительство средневекового замка

На самом деле строительство замка дело не долгое. |Фото: oko-planet.su.

Ответ зависит от множества факторов. |Фото: women-journal.com.

Очень редко замки строились за один заход. |Фото: artfile.ru.

Средняя стройка занимала 5 лет. |Фото: photocentra.ru.

Сохранившиеся замки несут следы многочисленных перестроений. ¦Фото: turcluster67.ru .