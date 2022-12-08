Сколько времени занимало строительство средневекового замка

Когда смотришь на огромные каменные замки, нередко задумываешься над тем, какие же молодцы были предки, раз смогли отгрохать такую штуку! Сегодня люди строят не менее величественные постройки. И при наличии современных технологий возведение многих зданий занимает натурально годы. Как же долго в таком случае строились средневековые замки в эпоху без автомобилей и кранов?
На самом деле строительство замка дело не долгое. |Фото: oko-planet.su.
Краны у средневековых строителей, к слову, были. Несмотря на то, что технологии шагнули вперед, принципиально новых инструментов появилось не так уж много. Причем со времен античности. Ответ на вопрос о том, как долго строили замок зависит от множества факторов. В первую очередь от размеров самого замка и плеча подвоза строительных материалов, числа задействованных строителей и наличия квалифицированных инженеров по фортификации. Но если говорить обобщениями, то даже достаточно большие замки строились не так уж долго.
Ответ зависит от множества факторов. |Фото: women-journal.com.
Например, в XII-XIII веке каменный замок с цитаделью, одним обводом стен и несколькими башнями 1-1.5 тысячи строителей возводили за 4-5 лет. В X-XI веках деревянные донжоны с частоколом строились за считанные недели меньшим количеством рабочих. Большие каменные замки с одним обводом стен возводились за 7-9 лет. Обвод среднего города каменными стенами мог занимать от 4 до 20 лет. При этом следует понимать: замки очень редко строились в один присест.
Очень редко замки строились за один заход. |Фото: artfile.ru.
Как правило средневековые фортификации возводились в несколько этапов. Сначала ставился первый обвод стен. Затем возводилась цитадель. Все это можно было считать первым этапом строительства. В последующие десятилетия после завершения фортификационных работ феодал или его потомки могли расширять и перестраивать замок по мере необходимости. Многие крепости, сохранившиеся до наших дней в действительности, несут в себе следы многочисленных «капитальных ремонтов» и улучшений.
Средняя стройка занимала 5 лет. |Фото: photocentra.ru.
Сегодня во Франции силами энтузиастов строится замок Геделон. Ребята используют лишь средневековые технологии для его строительства. Возводят его уже 20 лет и завершить планируют к 2030 году. Правда, задействовано в данном проекте всего 200-300 строителей-любителей. В средние века на возведение фортификаций сгоняли не только податное население, но и рабов. Поэтому строительство занимало намного меньше времени, чем сегодня. Следует также понимать, что средневековые строители работали от зари до заката, никакого 8-часового дня у них не было.
Сохранившиеся замки несут следы многочисленных перестроений. ¦Фото: turcluster67.ru.
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