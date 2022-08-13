Самые безумные и изощрённые способы похудения

Казалось бы, что можно придумать лучше старого проверенного способа для сохранения стройной фигуры – правильно питайся и занимайся спортом; но люди – это такие неугомонные существа, что и тут, как и везде, не устают испытывать и изобретать все новые и новые способы. К сожалению, некоторые из них скорее даже вредят организму, чем приносят пользу. Вот самые невероятные и экстремальные способы похудения, которые могут шокировать даже самых отчаянных желающих обрести стройную фигуру.



Запах еды

Инсулин

Яблоки и кофе

Обертывание живота

Диета спящей красавицы

Пчелиная пыльца

Синий цвет

Детское питание

Лекарства

Алкогольная диета

Ложкой, не вилкой

Ленточный червь

Очищающий коктейль