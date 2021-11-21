Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Газовый баллон часто используют для изготовления отопительных печей для обогрева гаража и мастерской.
Однако его также можно использовать, чтобы сделать уличный мангал-барбекю для дачи. Рассказываем подробно, как воплотить эту идею в жизнь.
Своим личным опытом изготовления мангала-барбекю для жарки мяса и других продуктов поделился с нами автор YouTube канала mansoo lee.
Необходимые материалы:
- газовый (пропановый) баллон на 50 литров;
- листовой металл толщиной 3-4 мм;
- профильная труба;
- строительный уголок;
- металлическая сетка;
- колесики (если хотите сделать мобильную конструкцию).
Мангал-барбекю по умолчанию предназначен для жарки продуктов на решетке. Однако при желании можно адаптировать его и под использование шампуров.
Подготовка баллона
Первым делом необходимо открутить вентиль. Его нужно именно открутить — не вздумайте резать при помощи газового резака или болгарки.
После того как открутили вентиль, заполняем баллон водой, ополаскиваем его и сливаем всю «жижу» в подходящее для таких отходов место (не под окнами дома).
Основные этапы работ
От газового баллона нам потребуется только одна половинка. Зачищаем нужную нам часть от краски, и разрезаем баллон вдоль пополам.
Из листового металла вырезаем столик с отверстием по центру, и привариваем его к половинке баллона. Либо можно сделать его съемным.
К нижней части емкости необходимо будет приварить ножки. Их можно сделать из профильной трубы или строительного уголка.
К основанию ножек привариваем полку, к нижней части которой крепятся колесики. Таким образом, у нас получится мобильная конструкция.
Дополнительно в нижней части баллона необходимо будет сделать небольшие прорези болгаркой, через которые будет поступать воздух.
На последнем этапе останется только изготовить решетку для мяса и складной механизм для регулировки высоты решетки. На дно баллона укладываем сетку для углей.
Устанавливаем мангал-барбекю на ровную поверхность, закладываем внутрь угли. Когда они прогорят, вы можете приступать к самому ответственному процессу — жарке мяса, овощей, рыбы или морепродуктов.
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