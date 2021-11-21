Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Газовый баллон часто используют для изготовления отопительных печей для обогрева гаража и мастерской.

Однако его также можно использовать, чтобы сделать уличный мангал-барбекю для дачи. Рассказываем подробно, как воплотить эту идею в жизнь.

Своим личным опытом изготовления мангала-барбекю для жарки мяса и других продуктов поделился с нами автор YouTube канала mansoo lee.

Необходимые материалы:

газовый (пропановый) баллон на 50 литров;

листовой металл толщиной 3-4 мм;

профильная труба;

строительный уголок;

металлическая сетка;

колесики (если хотите сделать мобильную конструкцию).

Мангал-барбекю по умолчанию предназначен для жарки продуктов на решетке. Однако при желании можно адаптировать его и под использование шампуров.

Подготовка баллона

Первым делом необходимо открутить вентиль. Его нужно именно открутить — не вздумайте резать при помощи газового резака или болгарки.

После того как открутили вентиль, заполняем баллон водой, ополаскиваем его и сливаем всю «жижу» в подходящее для таких отходов место (не под окнами дома).

Основные этапы работ

От газового баллона нам потребуется только одна половинка. Зачищаем нужную нам часть от краски, и разрезаем баллон вдоль пополам.

Из листового металла вырезаем столик с отверстием по центру, и привариваем его к половинке баллона. Либо можно сделать его съемным.

К нижней части емкости необходимо будет приварить ножки. Их можно сделать из профильной трубы или строительного уголка.

К основанию ножек привариваем полку, к нижней части которой крепятся колесики. Таким образом, у нас получится мобильная конструкция.

Дополнительно в нижней части баллона необходимо будет сделать небольшие прорези болгаркой, через которые будет поступать воздух.

На последнем этапе останется только изготовить решетку для мяса и складной механизм для регулировки высоты решетки. На дно баллона укладываем сетку для углей.

Устанавливаем мангал-барбекю на ровную поверхность, закладываем внутрь угли. Когда они прогорят, вы можете приступать к самому ответственному процессу — жарке мяса, овощей, рыбы или морепродуктов.