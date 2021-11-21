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Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Газовый баллон часто используют для изготовления отопительных печей для обогрева гаража и мастерской.

Однако его также можно использовать, чтобы сделать уличный мангал-барбекю для дачи. Рассказываем подробно, как воплотить эту идею в жизнь.

Своим личным опытом изготовления мангала-барбекю для жарки мяса и других продуктов поделился с нами автор YouTube канала mansoo lee. 

Необходимые материалы:

  • газовый (пропановый) баллон на 50 литров;
  • листовой металл толщиной 3-4 мм;
  • профильная труба;
  • строительный уголок;
  • металлическая сетка;
  • колесики (если хотите сделать мобильную конструкцию).

Мангал-барбекю по умолчанию предназначен для жарки продуктов на решетке. Однако при желании можно адаптировать его и под использование шампуров. 

Подготовка баллона

Первым делом необходимо открутить вентиль. Его нужно именно открутить — не вздумайте резать при помощи газового резака или болгарки. 

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

После того как открутили вентиль, заполняем баллон водой, ополаскиваем его и сливаем всю «жижу» в подходящее для таких отходов место (не под окнами дома). 

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Основные этапы работ

От газового баллона нам потребуется только одна половинка. Зачищаем нужную нам часть от краски, и разрезаем баллон вдоль пополам.

 

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Из листового металла вырезаем столик с отверстием по центру, и привариваем его к половинке баллона. Либо можно сделать его съемным. 

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

К нижней части емкости необходимо будет приварить ножки. Их можно сделать из профильной трубы или строительного уголка. 

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

К основанию ножек привариваем полку, к нижней части которой крепятся колесики. Таким образом, у нас получится мобильная конструкция. 

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Дополнительно в нижней части баллона необходимо будет сделать небольшие прорези болгаркой, через которые будет поступать воздух. 

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

На последнем этапе останется только изготовить решетку для мяса и складной механизм для регулировки высоты решетки. На дно баллона укладываем сетку для углей. 

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Устанавливаем мангал-барбекю на ровную поверхность, закладываем внутрь угли. Когда они прогорят, вы можете приступать к самому ответственному процессу — жарке мяса, овощей, рыбы или морепродуктов.

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

Как сделать мангал-барбекю из газового баллона

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