Откуда берётся, чем опасно и как опознать контрафактное моторное масло



Как не попасть на контрафакт? /Фото: no-fake.club. Как не попасть на контрафакт? /Фото: no-fake.club.

Прошли те времена, когда для спасения от контрафактного масла было вполне достаточно не покупать смазочный материал непонятно где и неизвестно у кого. Сегодня поддельная продукция время от времени встречается даже на прилавках проверенных магазинов. Прошли те времена, когда для спасения от контрафактного масла было вполне достаточно не покупать смазочный материал непонятно где и неизвестно у кого. Сегодня поддельная продукция время от времени встречается даже на прилавках проверенных магазинов.При этом в большинстве случаев происходит это в условиях искреннего неведения самих продавцов. В этих условиях нелишним вспомнить откуда такое масло берётся, чем вредно и как его опознавать.

1. Откуда вообще берётся контрафактное масло?



Есть разные пути. /Фото: transavto.by. Есть разные пути. /Фото: transavto.by.

Едва ли нужно пояснять, с какой целью появляется контрафактное моторное масло. В целом здесь всё предельно просто: нездоровое желание нажиться путём спекуляции на громком брендовом имени, продавая под его видом абсолютно негодный дешёвый продукт. Что же до источников появления контрафакта, то их на сегодняшний день великое множество. Впрочем, выделить основные пути появления такого масла на рынке вполне возможно.

Львиная доля контрафактного моторного масла – это продукт кустарного производства. В качестве сырья используется или промывочное масло, побывшее в употреблении, или так называемая отработка. В лучшем случае подобное «сырьё» проходит несколько циклов очистки, после чего разливается в тару для продажи. При этом не нужно наивно полагать, что очисткой отработки занимаются какие-то недобросовестные кулибины у себя в гараже. Чаще всего за подобным производством стоят целые подпольные цеха.



Чаще всего мало делают на подпольных фабриках. Чаще всего мало делают на подпольных фабриках./Фото: novostivolgograda.ru.

Второй источник контрафакта – это подмена оригинального масла. Когда в брендовую канистру с дорогим продуктом наливается дешёвое 3-копеечное масло. Подменой могут заниматься как отдельные «инициативные» сотрудники (например, при помощи шприцов). Так и целые компании. В последнем случае дешевое масло может заливаться в канистры ещё на этапе производства. Сей вариант появления поддельной продукции особенно опасен, так как в отличие от первого упомянутого варианта, опознать контрафакт по канистре не представляется возможным в принципе. Сюда же стоит отнести ещё один способ подделки, к которому нередко прибегают недобросовестные производители – смешивание относительно дорогого и самого дешевого масла.



Борьба с этим недугом не слишком результативна. /Фото: drive2.ru. Борьба с этим недугом не слишком результативна. /Фото: drive2.ru.

Третий источник контрафакта – это так называемый «слив контрабанды». Здесь история двоякая. С одной стороны, на продажу (чаще всего) выставляется настоящее масло от реальных производителей. С другой стороны, в большинстве случаев в продажу попадает продукция, что не предназначалась для местного рынка… Последнее в свою очередь чревато тем, что подобного рода продукция может быть банально не приспособлена для местных условий. Что в свою очередь может привести к известным проблемам в процессе эксплуатации транспортного средства, использующего такой смазочный материал.

2. Чем опасно контрафактное масло для автомобиля?



Чревато многими последствиями. /Фото: moly-shop.ru. Чревато многими последствиями. /Фото: moly-shop.ru.

Главная проблема контрафактного масла в его низких эксплуатационных качествах, что в свою очередь ведёт к образованию целого букета негативных последствий. В первую очередь это, конечно же, прямое повреждение двигателя в результате повышенного износа подвижных деталей. Низкокачественное масло не только не обладает нужными смазочными качествами, но также нередко содержит в себе вредные компоненты. Следующая проблема – перегрев двигателя. Суть здесь та же – контрафакт часто облает недостаточной теплоёмкостью. Перегрев в свою очередь может стать причиной деформации цилиндров и отказом системы охлаждения.



Поломка двигателя неизбежна. /Фото: auto.tcell.tj. Поломка двигателя неизбежна. /Фото: auto.tcell.tj.

Помимо перечисленного, контрафактное масло на длинной дистанции способствует появлению таких менее значимых, но вместе с тем не менее опасных проблем, как повреждение системы очистки выхлопных газов, чрезмерное образование нагара на свечах и клапанах, проблемы с пуском двигателя (особенно в мороз), снижение производительности двигателя, появление «непонятых» шумов и запахов. Наконец, использование контрафактного масла банально чревато увеличением расхода топлива. В конечном счёте всё перечисленное неизбежно ведёт к абсолютно избыточным финансовым потерям. Отдельно стоит упомянуть ещё и о том, что если контрафактное масло было использовано в новом автомобиле, находящемся на гарантии, то автомобилист может лишиться последней раньше срока.

3. Можно ли как-то самостоятельно определить контрафакт?



Важно смотреть и проверять в комплексе. /Фото: viralgroup.by. Важно смотреть и проверять в комплексе. /Фото: viralgroup.by.

Не хочется вселять в автомобилистов ложные надежды, а потому придётся признать печальную истину. В наше время определить контрафакт, разлитый в подпольной мастерской практически не реально. Во всяком случае на этапе покупки. Да, конечно, можно пытаться обращать внимание на качество канистры, крышки, этикетки. Но чаще всего как минимум основные визуальные маркеры подделываются на достаточно качественном уровне. Во всяком случае для не специалиста-технолога.



Подпольные цеха регулярно накрывают, но растут они как грибы. /Фото: kp.ru. Подпольные цеха регулярно накрывают, но растут они как грибы. /Фото: kp.ru.

Лучшее, что можно сделать, – обращать внимание на качество голограммы (она должна переливаться, а не быть статичной), внимательно проверять сроки годности и изготовления (должны указываться на канистре и крышке). И конечно же, нужно в обязательном порядке пользоваться QR-кодом на канистре. Если попытка отсканировать последний приводит к ошибке, или информация на сейте не соответствует информации на канистре – перед вами подделка. Наконец, не стоит забывать о постоянной диагностике автомобиля. Динамика поменялась в худшую сторону? Автомобиль стал «коптить»? Появились шумы или запахи? Всё это верный признак того, что в машину было залито поддельное мало и его нужно менять как можно быстрей.