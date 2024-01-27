Как сложились судьбы участниц группы «Мираж», как они выглядят теперь и чем занимаются

Новый российский сериал про реалии голодных 90-х прошлого столетия «Слово пацана. Кровь на асфальте» сразу стал мегапопулярным. Кроме того, он способствовал тому, что песни легендарной группы «Мираж» вновь, спустя более трёх десятков лет, возглавили чарты. Культовый коллектив в этом году отмечает своё 38-летие. Как выглядят сегодня его бывшие солистки и как живут сегодня?
1. Маргарита Суханкина
Маргарита Суханкина в «нулевых» в «Мираже» и на цене Большого театра.
Маргарита Суханкина участвовала в записи первых альбомов «Миража». Самые знаменитые хиты культового коллектива спеты этой певицей. Популярность группы так испугала Маргариту, что она запретила упоминать о ней в любой связи с «Миражом». Очень уж Суханкина боялась потерять своё тёпленькое местечко оперной дивы Большого театра. Показалась в качестве вокалистки группы она лишь в начале «нулевых», когда её уволили из театра. Некоторое время Маргарита выступала в паре с ещё одной легендарной солисткой «Миража» - Наталией Гулькиной. Потом они рассорились и Суханкина продолжила работать без неё. Потом ушла и стала выступать сольно.
Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина. / Фото: muzika.ru
Сегодня Маргарита является заслуженной артисткой России и продолжает музыкальную карьеру. В 2013 году певица усыновила двоих детей, так как со своими не сложилось. Из-за этого от неё ушёл муж, который так и не смог полюбить Леру и Серёжу. Сегодня артистка похудела на 35 кг благодаря бариатрической операции и стала моложе выглядеть.
Маргарита Суханкина сегодня. / Фото: starhit.ru
2. Наталия Гулькина
Наталия Гулькина во время своего участия в «Мираже» и сегодня.
Наталия Гулькина записала большинство песен на альбоме «Звёзды нас ждут». Вместе со Светланой Разиной они стали первым официальным составом группы «Мираж». Тяжёлая гастрольная жизнь мегапопулярного коллектива быстро утомила певицу и она ушла в сольное плавание. Талантливая вокалистка не растеряла своей популярности и выступая одна. Потом был короткий период возрождения «Миража» вместе с Маргаритой Суханкиной. Правда, они не смогли ужиться на одной сцене, разругавшись в пух и прах прямо на одном из концертов. Тогда дошло до драки. Сегодня Наталия выступает сольно, песни легендарного коллектива не исполняет.
Кроме карьеры певицы, Гулькина пробовала себя в роли телеведущей, а также писательницы. Наталия была четыре раза замужем, у неё двое детей. Они уже давно выросли и сегодня бывшая звезда «Миража» целиком посвятила себя своим кошкам, которых у неё несколько.
3. Светлана Разина
Светлана Разина и Наталия Гулькина в «Мираже». / Фото: razina.net
Светлана Разина тоже два раза приходила и уходила из группы. Она отметилась в истории легендарного коллектива не только как вокалистка, но и как автор песен.
Светлана Разина в «Мираже». / Фото: 24smi.org
Певица была замужем два раза. Один раз за Валерием Соколовым, поэтом «Миража», второй раз за Борисом Карповым. С последним они и сегодня вместе. У певицы есть также взрослая дочь от её бывшего концертного директора по имени Станислав.
Юная Светлана Разина и она же сегодня.
Вместе с Суханкиной выступала в составе возрождённого «Миража». Они тоже подрались однажды и более не общались. Маргарита обвиняла певицу в алкоголизме. Сегодня Светалана не выступает, а ходит по телешоу, где старается выжать хоть что-то из своей былой популярности.
4. Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая в молодости и сегодня.
Наталья Ветлицкая попала в «Мираж» в 1988 году. Именно она снималась в первом клипе группы и успела даже попеть своим голосом, а не только под фонограммы Суханкиной и Гулькиной. В 1990-х годах выступала сольно, причём весьма успешно. В «нулевых» годах ушла со сцены и посвятила себя воспитанию дочери. Сегодня она вернулась на сцену, выступает редко, но выглядит просто роскошно. Звезда постоянно проживает в Испании.
5. Инна Смирнова
Инна Смирнова в «Мираже» и сегодня.
Инна Смирнова является, пожалуй, самой малоизвестной участницей культового коллектива. После «Миража» пела в менее популярных группах «Фея», «Мона Лиза» и «Миньон». Потом Инна надолго пропала с радаров. Она посвятила себя семье. Однако, пару лет назад Смирнова решила вернуться на сцену. Сегодня она иногда выпускает новые песни.
6. Татьяна Овсиенко
Татьяна Овсиенко в «Мираже» и сегодня.
Ветлицкую в «Мираже» сменила... костюмерша группы Татьяна Овсиенко. В то время у мегапопулярного коллектива было несколько составов, которые колесили по всей стране. Именно лицо Татьяны украсило собой всю рекламную продукцию группы. Тогда поклонники и заподозрили неладное. Как это: солистки меняются, а голос один и тот же. Вспыхнул скандал, Овсиенко обвинили в том, что она открывает рот под фонограмму (так оно и было, конечно, но это было очень неприятно). Из «Миража» Татьяну уволили заочно, она узнала об этом, увидев выступление коллектива по телевизору с другой певицей. После этого Овсиенко посвятила себя сольной карьере и была весьма популярна, несмотря на слабые вокальные данные.
Долгое время артистка была замужем за своим продюсером Владимиром Дубовицким. Вместе с супругом они усыновили ребёнка. Сегодня певица уже бабушка и замужем за другим мужчиной, предпринимателем Александром Меркуловым.
7. Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова в молодости и сегодня.
Участие Ирины Салтыковой в группе было самым скоротечным. Дело в том, что тогдашний муж Виктор Салтыков запретил Ирине выступать. Он требовал, чтобы она всецело посвятила себя семье.
Прославилась Салтыкова уже после развода со своим звёздным мужем. Помогла и громкая фамилия, и пиар о том, как издевался над ней бывший супруг. Певица успела сняться в культовой картине «Брат-2» вместе с покойным ныне Сергеем Бодровым. Позже продюсировала дочь Алису, но той покорить музыкальный Олимп не удалось. Второй раз замуж Ирина так и не вышла.
8. Екатерина Болдышева
Екатерина Болдышева в «Мираже» и сегодня.
После Татьяны Овсиенко в группу пришла Екатерина Болдышева. Она пела своим вокалом, продюсеры решили отказаться от затёртых до дыр фонограмм Гулькиной и Суханкиной. Потом Болдышева ушла из «Миража» вместе с гитаристом Алексеем Горбашовым. Некоторое время они выступали сольно, потом Екатерина согласилась вернуться в коллектив. Певица по сей день вместе с Горбашовым, но официальный союз они так и не заключили, живут в гражданском браке уже более трёх десятков лет.
9. Николь Ковальчук (Амбразайтис)
Новый «Мираж» с Николь Ковальчук (Амбразайтис). / Фото: facebook.com
Бессменный продюсер коллектива, Андрей Литягин, много раз пытался дать своему детищу второе дыхание. Правда, путь избрал довольно некрасивый: красивые девушки просто открывали рот под старые добрые фонограммы главных звёзд «Миража» - Суханкиной и Гулькиной. Этих юных прелестниц сменилось бесчисленное множество и имён никто не запомнил. Только одной «солистке» удалось прославиться, да и то, главным образом потому что она вышла замуж за хоккеиста Илью Ковальчука.
Николь Ковальчук сегодня.
Николь покинула группу, посвятив себя семье. Вместе с Ильёй у них четверо детей, они живут в США и выглядит бывшая участница легендарного коллектива 1990-х просто шикарно.
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