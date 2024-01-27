Как сложились судьбы участниц группы «Мираж», как они выглядят теперь и чем занимаются

1. Маргарита Суханкина

Маргарита Суханкина в «нулевых» в «Мираже» и на цене Большого театра.

Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина. / Фото: muzika.ru

Маргарита Суханкина сегодня. / Фото: starhit.ru

2. Наталия Гулькина

Наталия Гулькина во время своего участия в «Мираже» и сегодня.

3. Светлана Разина

Светлана Разина и Наталия Гулькина в «Мираже». / Фото: razina.net

Светлана Разина в «Мираже». / Фото: 24smi.org

Юная Светлана Разина и она же сегодня.

4. Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая в молодости и сегодня.

5. Инна Смирнова

Инна Смирнова в «Мираже» и сегодня.

6. Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко в «Мираже» и сегодня.

7. Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова в молодости и сегодня.

8. Екатерина Болдышева

Екатерина Болдышева в «Мираже» и сегодня.

9. Николь Ковальчук (Амбразайтис)

Новый «Мираж» с Николь Ковальчук (Амбразайтис). / Фото: facebook.com

Николь Ковальчук сегодня.