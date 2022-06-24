Дэвид Копперфильд: первый иллюзионист, который научился летать и проходить сквозь стены

Дэвид Копперфильд - самый успешный иллюзионист в истории. | Фото: 3.bp.blogspot.com

Дэвид Копперфильд в детстве. | Фото: bjtonline.com.

Дэвид Копперфильд в юности. | Фото: net-worths.org.

Дэвид Копперфильд демонстрирует фокус с пилой.

Дэвид Копперфильд - самый успешный иллюзионист в истории. | Фото: reviewjournal.com.

Дэвид Копперфильд и сегодня дает по 500 выступлений в год. | Фото: luchshiye.com.