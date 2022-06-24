Дэвид Копперфильд: первый иллюзионист, который научился летать и проходить сквозь стены

Дэвид Копперфильд - самый успешный иллюзионист в истории. | Фото: 3.bp.blogspot.com
На днях исполнилось 60 лет американскому иллюзионисту и фокуснику Дэвиду Коперфильду. В 1980-90-х зрители многих стран сидели у голубых экранов с открытыми ртами, восхищаясь эффектными трюками, напоминающими волшебство.
Дэвид Копперфильд в детстве. | Фото: bjtonline.com.
Дэвид Сет Коткин (David Seth Kotkin – настоящее имя иллюзиониста) родился в небольшом городке Метачен (штат Нью-Джерси, США) в еврейской семье. В детстве он заикался, отчего был очень застенчивым. К тому же внешность у мальчика была не самая привлекательная. Но, вместе с тем, Дэвид, будучи ребенком, на слух выучил Тору и обладал удивительной памятью. Когда мальчику было четыре года, дедушка продемонстрировал ему карточный фокус, Дэвид сумел тут же его повторить.
Дэвид Копперфильд в юности. | Фото: net-worths.org.
После первого трюка с картами маленький Дэвид стал интересоваться и повторять, а затем и придумывать свои фокусы. В семь лет мальчик удивлял своим мастерством прихожан синагоги, а в 12 – жителей всего города. Затем юный маг вступил в «Американское общество иллюзионистов» и обучал фокусам студентов университета, даже не достигнув совершеннолетия.
Поначалу Дэвид Сет Коткин был известен под псевдонимом «Давино», но затем он взял себе имя персонажа романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд». В 1978 году иллюзионист попал на телевидение, где вел программу, демонстрируя свои фокусы.
Позже к Копперфильду пришла в голову идея заняться крупномасштабными иллюзиями. Первой стало исчезновение самолета. В 1983 году миллионы зрители ахнули, когда Дэвид заставил «исчезнуть» статую Свободы со своего постамента и с экранов радаров. Позже скептики бились об заклад, что запись смонтирована, изображение на радаре – подделка, а очевидцы – нанятые актеры. А те, кто разоблачают фокусы, утверждали, что зрители были настоящими. Сам фокус Копперфильд сумел провернуть с помощью игры со светом. В нужный момент подсветку статуи выключили, а зрителей ослепили специально направленные прожекторы.
Наиболее зрелищными выступлениями Копперфильда стали полеты. И фокусник не просто взмывал в воздух, при этом он еще и пролетал сквозь стеклянный куб, обручи, тем самым демонстрируя людям чудеса магии. Один из разоблачителей фокусов сумел повторить трюки иллюзиониста, раздобыв нужное оборудование. Он использовал очень тонкие тросы (диаметром менее 1 мм), способные выдержать вес до 100 кг.
Были у Дэвида Копперфильда и такие фокусы, разгадать которые не могут даже самые заядлые разоблачители. Например, прохождение сквозь Великую китайскую стену.
Дэвид Копперфильд демонстрирует фокус с пилой.
Невероятная артистичность Дэвида Копперфильда не вызывает у зрителей даже мысли о том, что что-то может пойти не так. В 1984 году Дэвид, закованный в кандалы и погруженный в воду, репетировал фокус «Бегство от смерти». К несчастью, он запутался в цепях и захлебнулся. Это поняли только через 1 минуту 20 секунд. Помимо шока, артист заработал еще растяжение сухожилий на руках и ногах, поэтому еще неделю после инцидента он передвигался на кресле-каталке.
Дэвид Копперфильд - самый успешный иллюзионист в истории. | Фото: reviewjournal.com.
Талант фокусника помогает Дэвиду не только на сцене, но и в реальной жизни. Однажды, когда иллюзионист возвращался с концерта, к его виску приставили пистолет и потребовали отдать деньги. Когда Дэвид вывернул карманы, то они оказались пусты. Позже Копперфильд признавался, что проделать этот фокус, те теряя самообладания, составило ему большого труда.
Дэвид Копперфильд и сегодня дает по 500 выступлений в год. | Фото: luchshiye.com.
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