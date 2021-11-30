Домашняя смесь для устранения засоров

Чистка канализации содой может выручить нерадивых хозяев, у которых засорился слив. Такое бывает, и это абсолютно нормально. Но кто-то пытается решить ситуацию при помощи вантуза и тонкой проволоки, чтобы разбить комок мусора. Кому-то же больше по душе альтернативные варианты.







ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ СОДОЙ

Экспериментальный метод

Специальное средство

Быстрая чистка канализации содой: два доступных способа

Осторожность прежде всего

Вообще, на такой случай нужно иметь в доме не только вантуз, но и различные специальные средства. Так ты точно будешь уверен, что они помогут избавиться от засора. Житейские хитрости же выручают не всегда. Они могут помочь, а могут и не сработать. Использование подобных советов — это что-то из разряда «чем черт не шутит».Но ведь главное, что хозяин дома не навредит своему жилищу, когда соберется пользоваться народной мудростью. Ведь максимум, что произойдет в случае применения малоэффективного совета, — ноль реакции. Тогда уж действительно придется бежать в ближайший хозяйственный магазин за спецсредствами. Так какие же интересные способы прочистки канализационных труб можно сыскать на просторах Сети?Пользователи Интернета предлагают испытать крайне интересный лайфхак. Засыпать соду в слив, который благополучно забился. Но это должна быть не обычная сода, а обработанная на сковороде.Берешь 200 г пищевой соды и на сковородку ее. Можно также прокалить соду в духовке на протяжении 15 минут при 200 градусах. Только есть важный момент. Во время такой обработки может выделяться углекислый газ. Обязательно пользуйся вытяжкой или открывай окна для проветривания помещения.Далее такую соду нужно засыпать в слив, подождать 1–2 часа, а затем включить воду и подождать, пока слив очистится. Звучит неплохо, но у этого способа есть свои критики. Они считают, что такой вариант не слишком эффективен и явно не поможет убрать засор. Более того, противники использования соды для устранения засора рекомендуют использовать соду и уксус. Считают, что этот метод сработает лучше.Обязательно удели внимание тому, чтобы в доме были нужные для очистки слива средства. И вовсе не надо покупать только самые дорогие и широко известные. На прилавках специальных магазинов можно найти более дешевые, но эффективные варианты всем известных «землероек».На помощь придет кальцинированная (карбонат натрия) и каустическая (гидроксид натрия, каустик) сода. В отличие от всем знакомой пищевой соды, которую мы привыкли добавлять в тесто или полоскать ею горло, это более сильные средства. Они без труда могут повредить слизистую оболочку или кожу, так что работать с ними лучше в перчатках. И внимательно следи за тем, чтобы ничего лишнего не попало в глаза, нос или рот.Кальцинированная сода используется для очистки сантехники, грязной плитки, удаления накипи, старого жира, плесени. Эта сода тоже может расправиться с засором раковины. Достаточно развести 2 столовых ложки карбоната натрия в 1 стакане кипятка. Такая чистка канализации содой должна пройти быстро и без дополнительных проблем.Гидроксид натрия считается довольно агрессивным средством, поэтому не забудь про перчатки и безопасное расстояние от органов зрения и дыхания. Каустическая сода с легкостью удалит любые следы жира, нагара, копоти. Нужно смешать небольшое количество каустической соды с моющим средством или порошком, а после этого добавить немного воды. Образуется кашеобразная смесь, которая и способствует удалению мусора.Каустик легко расправляется с органикой, что чаще всего и становится причиной забитого слива. Волосы в ванной, кусочки еды в кухонной раковине — без этого никак. Только учти, что во время реакции каустической соды с водой, образуется большое количество тепла. Более того, не все трубы выдерживают процедуры с использованием такой соды. Поверхности из алюминия, пластика или цинка могут сильно пострадать.Принцип использования каустика для прочистки слива в целом схож с остальными, но всё же имеет некие нюансы. Например, сначала нужно залить в сточную трубу порцию горячей воды. Это способствует вступлению каустика в реакцию с органикой, а соответственно, запускает процесс очистки слива. После того, как высыпается сода, нужно влить стакан холодной воды. А спустя 2–3 часа, трубы нужно промыть холодной водой с максимальным напором.Дорогой подписчик, призываем тебя быть крайне осторожным во время работы с подобными веществами. Если сомневаешься в собственных силах, тогда лучше сразу вызывай сантехника. Ситуации могут быть разные, и порой именно это станет единственным верным решением. Не забывай про использование перчаток и защиту глаз от возможного попадания на них сильнодействующих веществ. Всегда будь предельно аккуратен и внимателен.