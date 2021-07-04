8 способов получить больше пользы от продуктов для тех, кто помешан на правильном питании

Даже если регулярно питаться самыми полезными продуктами, нет стопроцентной уверенности, что все будет действительно эффективным для организма. Только правильное приготовление и хранение продуктов поможет сохранить все витамины и микроэлементы, а также увеличить их благотворное действие. Всего несколько простых секретов, о которых, тем не менее, многие не догадываются, помогут получить максимум от своего рациона. А несколько лайфхаков помогут раскрыть глаза на устоявшиеся привычки здорового питания, которые на самом деле оказываются очередным вымыслом.
1. Шпинат
Свежий и приготовленный шпинат невероятно полезны. /Фото: img.tsn.ua
В шпинате содержится масса полезных веществ. Это просто незаменимый продукт для здорового питания. В нем можно найти витамины группы А, В и С, а также многие минералы, лютеин, бета-каротин, ликопин. Половина из этих элементов приносит максимум пользы организму в свежем виде, а вторая часть — раскрывает свои свойства после термической обработки, поэтому есть нужно оба варианта и почаще.
2. Томаты-антистресс
Помидоры — это мощный антиоксидант для организма, главное только правильно их приготовить. /Фото: 3.bp.blogspot.com
В томатах содержится особое вещество — ликопин. Оно не только отвечает за красный цвет плодов, но и считается достаточно мощным антиоксидантом, который невероятно полезен для организма. Однако чтобы получить максимум от каждого съеденного помидора и в полной мере раскрыть полезные свойства ликопина, плоды лучше всего измельчать в пюре и тушить на сковороде на медленном огне не менее получаса. Такой способ приготовления способствует трансформации полезного вещества в более доступную для усвояемости форму, которая лучше воспринимается организмом.
Интересный факт: Ученые выяснили, что ликопин не только снижает вероятность развития различных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, но и является отличным средством для профилактики онкологических заболеваний.
3. Листья должны быть в холоде
Салат и капусту нужно обязательно отправлять в холодильник. /Фото: sun9-6.userapi.com
Оптимальные условия для хранения листовых овощей и салата — холодная температура и повышенная влажность. Именно в такой среде они не только не теряют свои полезные качества, но даже правильно дозревают и пополняют свой состав большим количеством необходимых для организма микроэлементов и витаминов. Размещать салат и листовые овощи лучше всего в нижней части холодильника, предназначенной специально для хранения свежих продуктов. Оптимальным вариантом также будет предварительно положить их в контейнер или другую закрытую емкость.
4. Вареная морковь
Только термическая обработка раскрывает всю прелесть моркови. /Фото: heateatrepeat.com
Вопреки общепринятому мнению, вареная морковь гораздо полезнее свежей. Многие люди, которые соблюдают диету или придерживаются здорового питания, используют свежую морковь для быстрого перекуса, считая, что это приносит организму весь необходимый спектр разных веществ. Однако морковь становится более полезной, если подвергнуть ее непродолжительной термической обработке. Таким образом можно превратить бета-каротин, которым буквально напитана морковь, в весьма важный для здоровья витамин А.
Если надо не только перекусить, но на полную катушку зарядить организм полезными микроэлементами, яркий овощ нужно варить до тех пор, пока он не будет мягким. Чтобы сделать блюдо вкуснее или разнообразить свой рацион, можно полить нарезанную кубиками морковь оливковым маслом, приправить солью, розмарином и любимыми специями. Они не только делают морковь вкуснее, но еще и улучшают ее усвояемость.
5. Холодные макароны
Оказывается, макароны могут быть вовсе не калорийными. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Для тех, кто следит за фигурой, макароны обычно под запретом. Однако есть особый секрет, благодаря которому это блюдо из высококалорийного вполне может превратиться в диетическое, ну или не особо страшное для фигуры уж точно. Макароны нужно есть холодными! Дело в том, что охлажденный крахмал, который обычно сильно повышает уровень глюкозы в крови, уже воспринимается организмом другим образом — как сложные волокна.
Вместо того, чтобы есть только сваренные горячие макароны, их нужно отправить в холодильник на ночь, а потом есть также в холодном виде. Чтобы они были действительно вкусными, Novate.ru рекомендует использовать простые, но очень аппетитные рецепты охлажденных салатов с макаронами. Обычно в их состав входят овощи, зелень, макароны и сыр — такое сочетание станет настоящим разнообразием для диеты.
6. Семена льна
Измельченные семена льна — необходимое дополнение для любого рациона. /Фото: scontent-lhr3-1.cdninstagram.com
Семена льна богаты клетчаткой, растительными белками и целым спектром полезных витаминов и необходимых для здоровья жирных кислот Омега-3. Именно поэтому их измельченный вариант необходимо добавлять в свой рацион регулярно. Они хорошо дополняют закуски, вторые блюда и смузи. Чтобы сделать их максимально полезными, нужно именно измельчать продукт, только так желудочно-кишечный тракт нормально справляется с его перевариванием.
7. Поджаренный хлеб
Можно расслабиться и спокойно съесть кусочек хлеба. /Фото: homeasking.com
Хлеб считается лишним источником калорий, поэтому часто исключается из рациона. Однако это в корне неправильное решение, поскольку при приготовлении белого хлеба в тостере его калорийность значительно снижается и его можно есть без опасения для состояния фигуры.
8. Яйца пашот
Яйца пашот намного полезнее обычных. /Фото: img-global.cpcdn.com
Яйца считаются одним из самых полезных для организма продуктов, без которого обычно не обходится ни один рацион. Однако чтобы получить максимум пользы от них, важно готовить их правильно. Вся сложность заключается в том, что яичный желток лучше всего усваивается организмом после непродолжительной термической обработки, а белок — наоборот, после длительной готовки. Чтобы выйти из этой затруднительной ситуации и сохранить максимум полезных свойств, нужно почаще есть яйца пашот.
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