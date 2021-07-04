8 способов получить больше пользы от продуктов для тех, кто помешан на правильном питании

1. Шпинат

Свежий и приготовленный шпинат невероятно полезны. /Фото: img.tsn.ua

2. Томаты-антистресс

Помидоры — это мощный антиоксидант для организма, главное только правильно их приготовить. /Фото: 3.bp.blogspot.com

3. Листья должны быть в холоде

Салат и капусту нужно обязательно отправлять в холодильник. /Фото: sun9-6.userapi.com

4. Вареная морковь

Только термическая обработка раскрывает всю прелесть моркови. /Фото: heateatrepeat.com

5. Холодные макароны

Оказывается, макароны могут быть вовсе не калорийными. /Фото: img-fotki.yandex.ru

6. Семена льна

Измельченные семена льна — необходимое дополнение для любого рациона. /Фото: scontent-lhr3-1.cdninstagram.com

7. Поджаренный хлеб

Можно расслабиться и спокойно съесть кусочек хлеба. /Фото: homeasking.com

8. Яйца пашот

Яйца пашот намного полезнее обычных. /Фото: img-global.cpcdn.com