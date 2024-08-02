Колоритные ретро-снимки из путешествия в Западную Африку 1933-1934 годах

Путешествие по неисследованным землям Африки.

1. Берег Слоновой Кости

Ритуальные танцы с фетишем.

2. Подъем с бивака

Новости СМИ2 Африканцы после отдыха в условиях естественной природной среды.

3. Плантация голубой агавы

Один из видов растений, получивших широкое применение в сельском хозяйстве.

4. Король Сонгай

Правитель государства в Западной Африке.

5. Окраина Госи

6. Туари, волостной начальник

Мали, Госи.

7. Шатры туарегов

Окрестности Гао вблизи Нигера.

8. У переправы

Переправа через Нигер 10 километрами ниже Гао.

9. Автомобиль, застрявший в песке

В 80 км. к северу от Кидаль.

10. Форт Кидаль

Крепость из глины.

11. Форт Тесалит

Форт Тесалит находится в северо-восточной части Мали.

12. Туарег

Житель народа группы берберов в Мали.

13. Пустыня к северо-востоку от Кидаль

Пустыня торжествует вперемежку с горами.

14. Оазис Силет

Пальмы в пустыне.

15. Дорога на Тит Мельлен

Дорога в Марокко.

16. Таманрассет

Город на юге Алжира, в пустыне Сахара, центр вилайета Таманрассет.

17. Северо-восток Таманрассета

Автотрасса Хоггар, Гнейс, бесплодный горный пейзаж.

18. Гнейс

Коренные горные породы на северо-востоке Таманрассета.

19. Ин-Салах

Пальмовая роща.

20. Гарнизонная площадь

Алжир, Ин-Салах.

21. Водораспределение

Самодельная дамба из камней.

22. Рыночная площадь

Уставшие люди.

23. Выше мелового плато

Ветра иссушают плато северного Алжира .

24. Поломка в пути

В 200 км от Ин-Салаха.

25. Отель «Трансатлантик»

Алжир, Эль-Голеа.

26. Гардая

Древний город и столица Алжира.

27. Мозабиты

Алжир, Гардая.

28. Общий вид Гардая

Восточная жемчужина Алжира, находящаяся на средиземноморском побережье.

29. Северный край Сахары, Лагуат

Лагуат расположен южнее хребта Сахарский Атлас на северной оконечности алжирской Сахары и образовался посреди цветущего оазиса.

30. Алжир

В 25 км северо-западней Джельфа.

31. Своевольный и жаркий Алжир

Самая большая и одна из наиболее развитых стран Африки.