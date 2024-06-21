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Секрет ослепительно белоснежных вещей

Верните ослепительную белоснежность любым вещам, будь то застиранные кухонные тряпочки с въевшейся грязью, блузки, полотенца и т. д. Этому секрету уже много лет, но знают его только опытные хозяюшки!
Возьмите клей и отстирайте все белые вещи до идеального состояния.
Абсолютно любая грязь исчезнет без следа!

Необходимый в быту лайфхак, как вернуть белоснежность вещам легко и быстро. Не нужно никаких специальных отбеливателей! Возьмите клей и отбелите вещи — они будут как новенькие.


Стирка белых вещей с клеем



Силикатный клей, он же — канцелярский клей, он же — жидкое стекло (натриевое). Это исключительно полезная в быту вещь! Как правило, используется в строительных целях, но и для хозяюшек пригодится!



Работает даже лучше, чем хозяйственное мыло и сода! Очищает вещи даже от таких сложных загрязнений, как моторное масло. Даже старенькие застиранные простыни будут как новые! В таз налейте достаточно горячей воды (не кипяток — около 60 градусов). Если у вас концентрированное жидкое стекло, то налейте 1/4 стакана, если более жидкое, то 1/2.



Замочите вещи, которым необходимо вернуть свежесть и чистоту, в этом растворе. Грязь начнёт отделяться сразу же — это видно невооружённым глазом! Силикатный клей — это щёлочь, которая отлично смягчает воду.

Интересно!
Если будете добавлять клей при стирке в машинке, то она будет в идеальном состоянии!



Оставьте вещи до полного остывания воды. За это время раствор вытянет всю грязь из ткани, и результат будет очевиден! Останется только постирать вещи в машинке, как обычно. Посмотрите, насколько посвежела и посветлела простынь!



Это так легко и так практично! Жидкое стекло великолепно удаляет сложные въевшие загрязнения, с которыми не справляется ни хозяйственное мыло, ни сода, ни отбеливатели. Опробуйте этот несложный лайфхак уже сегодня!
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отбеливание
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