Секрет ослепительно белоснежных вещей

Верните ослепительную белоснежность любым вещам, будь то застиранные кухонные тряпочки с въевшейся грязью, блузки, полотенца и т. д. Этому секрету уже много лет, но знают его только опытные хозяюшки!

Возьмите клей и отстирайте все белые вещи до идеального состояния.

Абсолютно любая грязь исчезнет без следа!

Стирка белых вещей с клеем

Необходимый в быту лайфхак, как вернуть белоснежность вещам легко и быстро. Не нужно никаких специальных отбеливателей! Возьмите клей и отбелите вещи — они будут как новенькие.Силикатный клей, он же — канцелярский клей, он же — жидкое стекло (натриевое). Это исключительно полезная в быту вещь! Как правило, используется в строительных целях, но и для хозяюшек пригодится!Работает даже лучше, чем хозяйственное мыло и сода! Очищает вещи даже от таких сложных загрязнений, как моторное масло. Даже старенькие застиранные простыни будут как новые! В таз налейте достаточно горячей воды (не кипяток — около 60 градусов). Если у вас концентрированное жидкое стекло, то налейте 1/4 стакана, если более жидкое, то 1/2.Замочите вещи, которым необходимо вернуть свежесть и чистоту, в этом растворе. Грязь начнёт отделяться сразу же — это видно невооружённым глазом! Силикатный клей — это щёлочь, которая отлично смягчает воду.Оставьте вещи до полного остывания воды. За это время раствор вытянет всю грязь из ткани, и результат будет очевиден! Останется только постирать вещи в машинке, как обычно. Посмотрите, насколько посвежела и посветлела простынь!Это так легко и так практично! Жидкое стекло великолепно удаляет сложные въевшие загрязнения, с которыми не справляется ни хозяйственное мыло, ни сода, ни отбеливатели. Опробуйте этот несложный лайфхак уже сегодня!