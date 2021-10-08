Какие ингредиенты нужно вычеркнуть из традиционного рецепта, чтобы оладушки были пышными

Как пожарить пышные оладьи на кефире без яиц.

Как пожарить пышные оладьи на кефире без яиц.

Как пожарить пышные оладьи на кефире без яиц.

Тесто по консистенции напоминает густую сметану.

Выкладывайте оладьи ложкой на раскаленную сковороду.

Как пожарить пышные оладьи на кефире без яиц.

Готовые оладьи подавайте со сметаной, сгущенкой и другими начинками.

Пышные оладьи на кефире.