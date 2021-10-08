Какие ингредиенты нужно вычеркнуть из традиционного рецепта, чтобы оладушки были пышными

Как пожарить пышные оладьи на кефире без яиц.
Оладьи - блюдо, которое можно приготовить на скорую руку. Это полноценный завтрак на любой вкус, подавать их можно со сметаной, джемом, сгущенкой или свежими фруктами и ягодами. Чтобы оладьи получились пышными и воздушными, тесто на них нужно замешивать специальным способом, вычеркнув из традиционного рецепта пару ингредиентов.
Как пожарить пышные оладьи на кефире без яиц.
Оладьи, приготовленные таким способом, не горят на сковороде и не оседают. Наоборот, тесто активно поднимается, жарить их одно удовольствие. Да и все приготовление не займет больше получаса.
Как пожарить пышные оладьи на кефире без яиц.
Для приготовления порции оладий понадобятся такие ингредиенты:
1 стакан кефира
щепотка соли
1 стакан муки
1/3 чайной ложки соды
Как вы уже догадались, в этом рецепте нет яиц и сахара.
Весь трюк заключается в том, чтобы правильно замесить тесто. Для начала вылейте кефир в глубокую миску, добавьте соль и всыпьте в него муку. Муку с кефиром тщательно перемешайте, тесто должно получиться густым по консистенции. Запомните, что менять последовательность добавления ингредиентов в тесто нельзя, иначе химическая реакция будет нарушена.
Тесто по консистенции напоминает густую сметану.
Последней в тесто добавляется сода. Гасить ее не нужно, треть чайной ложки просто всыпьте в миску. Помните, что сода сделает тесто более жидким, поэтому на этапе добавления муки не скупитесь. Пусть лучше тесто получится слишком густым, это допустимо.
В тесто специально не кладется сахар, чтобы оладьи не горели во время жарки. Добавляя начинки, вы получите желаемый уровень сладости, или же можете уже готовые оладьи посыпать сахарной пудрой по вкусу (или полить сахарным сиропом).
Выкладывайте оладьи ложкой на раскаленную сковороду.
Дайте тесту постоять буквально 5-7 минут, за это время на поверхности начнут появляться пузыри воздуха. Это означает, что реакция проходит правильно. Теперь можно разогревать сковороду с растительным маслом и начинать жарить оладьи.
Как пожарить пышные оладьи на кефире без яиц.
Выкладывать на сковороду оладьи лучше всего чайной или десертной ложкой. Учтите, что они сильно увеличатся в размерах при жарке, так что кладите тесто подальше друг от друга. Когда оладьи зажарятся с одной стороны до золотистой корочки, переворачивайте их вилкой на другую сторону. Жарятся они быстро, снимайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, подавайте горячими. Приятного аппетита!
Готовые оладьи подавайте со сметаной, сгущенкой и другими начинками.
Пышные оладьи на кефире.
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