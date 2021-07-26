10 действительно классных идей, как использовать старый зонтик

Внимание, тест на знание русской эстрады: что главней всего? Ответ очевиден: погода в доме. А всё, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Проверено Ларисой Долиной. Но зонты хороши не только для того, чтобы спасаться от непогоды и вдохновлять на песни. И удивительные примеры ниже это доказывают. Только посмотрите, какое применение старым зонтикам нашли находчивые хозяйки!
Хорошие зонты стоят дорого, а дешёвые, увы, быстро ломаются. Но не спешите выбрасывать зонтик, едва обнаружив на нём небольшую дырку или сломанную спицу. Пусть пострадавший аксессуар больше не сможет надёжно защитить от дождя, зато всё ещё может послужить в хозяйстве или стать уникальным элементом декора. Убедитесь сами: при наличии фантазии из зонта легко получается…
1. Абажур
Как просто можно почувствовать себя героем сказки или владельцем собственной фотостудии!
2. Эффектная декорация для Хэллоуина
Даже совсем побитому жизнью и стихией зонту найдётся работа. Главное, не жалейте ниток для искусственной паутины.
3. Балдахин или воздушный замок для детских игр
Кто в детстве не пришёл бы в восторг от собственного «дворца»? А родителем просто нужно использовать зонт, как основу и добавить побольше длинной ткани.
4. Самый удивительный и нежный букет
Зонт сохранит ваш букет не хуже вазы, зато выглядит такая композиция в разы эффектнее. Положите в сложенный зонтик-трость флористическую губку, хорошо смоченную водой, и расположите в ней цветы. Закрепите атласной лентой или грубоватой бечёвкой в стиле рустик. Правда, красиво?
5. Роскошная «хрустальная» люстра
Сломанный зонт + бусы или декоративная гирлянда из прозрачного пластика = одна очень особенная люстра.
6. Компактная сушилка для одежды
Легко складывается и занимает очень мало места – находка для сушки мелких предметов и для маленьких квартир.
7. Мини-теплица для растений
Для этой цели обязательно выбирайте пластиковый зонт.
8. Юбка
Отлично подойдёт для езды на велосипеде по дождливому городу.
9 и 10.
Не забываем о ручке
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