17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

Смешные моменты, которые случайно удалось запечатлеть на фотографиях.
Реальность такова, если твое не совсем удачное фото попадет в интернет, то не избежать обсуждения среди друзей. А вот если кто-то выложит фото с фиаско, то тут можно на следующее утро проснуться знаменитостью. Вот только не каждому такая популярность понравится. Зато мы с удовольствием посмеемся над теми, кого запечатлели за секунду до катастрофы.
1. «Кажется, эти маленькие козочки задумали что-то неладное!»
Напали всей толпой. | Фото: Reddit.
2. Спектр эмоций на лицо
«Птичку жалко...» | Фото: Difundir.ORG.
3. «Позовите травматолога... или экзорциста...»
По мнению Novate.ru, этой волейболистке понадобится помощь! | Фото: pixmafia.com.
4. Кто слишком высоко летает, тот низко и больно падает
«Отлично повеселились!» | Фото: Mixnews.
5. «Шарик, ну, что ты в самом деле!»
«Вот что я думаю, по-поводу вашей системы образования!» | Фото: pixmafia.com.
6. «Упс, доченька, ну, что же ты так!»
«Она маленькая, она забудет!» | Фото: Demotywatory.
7. «Вау, вот это спецэффекты!»
Эффектный хоккей. | Фото: kalaputski.ru.
8. «Когда вспомнила, что вы завязке!»
«Это шампанское такое ускользающее...» | Фото: The Telegraph.
9. «Только бы не в лицо, как было в прошлом году!»
«Хорошо, что не в меня!» | Фото: FORFUN.
10. «Валерка, ну ты в своем уме, нашел место, где молиться!?»
Встал на колени. | Фото: Watson.
11. «Хорошо, хоть не себе на платье!»
«На, сынок, выпей сока!» | Фото: Kontraband.
12. «Какой хорошенький мальчик, мне такой пригодиться!»
По мнению Novate.ru, сова пошла в наступление! | Фото: Невседома.
13. «Беги, собачка, потому что пирамида падает!»
«Какие же глупые эти людишки и игры у них дурацкие!» | Фото: Watson.
14. «Вот это нервы: шайба летит в лицо, а он даже глазом не моргнул!»
Поймал шайбу с широко открытыми глазами. | Фото: RecreoViral.
15. «Саня, ты что уже уходишь?»
Когда захотел узнать, кто живет на дне океана! | Фото: NoNaMe.
16. «Свадьбы не будет, я так сказала!»
Кошка против свадьбы. | Фото: Невседома.
17. «За секунду до того, как человек пожалел, что подобрал милого котенка с улицы!»
«Человек, давай поиграем в игру!» | Фото: FORFUN.
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