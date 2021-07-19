Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...
  • Анна Эржибова
    Ну и?евреи с татарами вернее татароеврейские семьи......все живут за бугром а родители на заработке в рф патриоты "ро...10 детей российск...
  • Wlad Wlad
    "Если джентльмен не может выиграть по правилам, то он МЕНЯЕТ ПРАВИЛА." (английская пословица) *** Алень остается Ален...«Кодекс джентльме...

17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы


Смешные моменты, которые случайно удалось запечатлеть на фотографиях.

Смешные моменты, которые случайно удалось запечатлеть на фотографиях.

Реальность такова, если твое не совсем удачное фото попадет в интернет, то не избежать обсуждения среди друзей. А вот если кто-то выложит фото с фиаско, то тут можно на следующее утро проснуться знаменитостью. Вот только не каждому такая популярность понравится. Зато мы с удовольствием посмеемся над теми, кого запечатлели за секунду до катастрофы.

1. «Кажется, эти маленькие козочки задумали что-то неладное!»


Напали всей толпой. | Фото: Reddit.

Напали всей толпой. | Фото: Reddit.

 

2. Спектр эмоций на лицо


17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«Птичку жалко...» | Фото: Difundir.ORG.

 

3. «Позовите травматолога... или экзорциста...»


По мнению Novate.ru, этой волейболистке понадобится помощь! | Фото: pixmafia.com.

По мнению Novate.ru, этой волейболистке понадобится помощь! | Фото: pixmafia.com.

 

4. Кто слишком высоко летает, тот низко и больно падает


 
17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«Отлично повеселились!» | Фото: Mixnews.

 

5. «Шарик, ну, что ты в самом деле!»


17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«Вот что я думаю, по-поводу вашей системы образования!» | Фото: pixmafia.com.

 

6. «Упс, доченька, ну, что же ты так!»


17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«Она маленькая, она забудет!» | Фото: Demotywatory.

 

7. «Вау, вот это спецэффекты!»


Эффектный хоккей. | Фото: kalaputski.ru.

Эффектный хоккей. | Фото: kalaputski.ru.

 

8. «Когда вспомнила, что вы завязке!»


17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«Это шампанское такое ускользающее...» | Фото: The Telegraph.

 

9. «Только бы не в лицо, как было в прошлом году!»


17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«Хорошо, что не в меня!» | Фото: FORFUN.

 

10. «Валерка, ну ты в своем уме, нашел место, где молиться!?»


Встал на колени. | Фото: Watson.

Встал на колени. | Фото: Watson.

 

11. «Хорошо, хоть не себе на платье!»


17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«На, сынок, выпей сока!» | Фото: Kontraband.

 

12. «Какой хорошенький мальчик, мне такой пригодиться!»


По мнению Novate.ru, сова пошла в наступление! | Фото: Невседома.

По мнению Novate.ru, сова пошла в наступление! | Фото: Невседома.

 

13. «Беги, собачка, потому что пирамида падает!»


17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«Какие же глупые эти людишки и игры у них дурацкие!» | Фото: Watson.

 

14. «Вот это нервы: шайба летит в лицо, а он даже глазом не моргнул!»


Поймал шайбу с широко открытыми глазами. | Фото: RecreoViral.

Поймал шайбу с широко открытыми глазами. | Фото: RecreoViral.

 

15. «Саня, ты что уже уходишь?»


Когда захотел узнать, кто живет на дне океана! | Фото: NoNaMe.

Когда захотел узнать, кто живет на дне океана! | Фото: NoNaMe.

 

16. «Свадьбы не будет, я так сказала!»


Кошка против свадьбы. | Фото: Невседома.

Кошка против свадьбы. | Фото: Невседома.

 

17. «За секунду до того, как человек пожалел, что подобрал милого котенка с улицы!»


17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

«Человек, давай поиграем в игру!» | Фото: FORFUN.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

И не забудьте:
17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх