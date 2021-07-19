17 ярких и динамичных кадров, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

Смешные моменты, которые случайно удалось запечатлеть на фотографиях.

1. «Кажется, эти маленькие козочки задумали что-то неладное!»

Напали всей толпой. | Фото: Reddit.

2. Спектр эмоций на лицо

«Птичку жалко...» | Фото: Difundir.ORG.

3. «Позовите травматолога... или экзорциста...»

По мнению Novate.ru, этой волейболистке понадобится помощь! | Фото: pixmafia.com.

4. Кто слишком высоко летает, тот низко и больно падает

«Отлично повеселились!» | Фото: Mixnews.

5. «Шарик, ну, что ты в самом деле!»

«Вот что я думаю, по-поводу вашей системы образования!» | Фото: pixmafia.com.

6. «Упс, доченька, ну, что же ты так!»

«Она маленькая, она забудет!» | Фото: Demotywatory.

7. «Вау, вот это спецэффекты!»

Эффектный хоккей. | Фото: kalaputski.ru.

8. «Когда вспомнила, что вы завязке!»

«Это шампанское такое ускользающее...» | Фото: The Telegraph.

9. «Только бы не в лицо, как было в прошлом году!»

«Хорошо, что не в меня!» | Фото: FORFUN.

10. «Валерка, ну ты в своем уме, нашел место, где молиться!?»

Встал на колени. | Фото: Watson.

11. «Хорошо, хоть не себе на платье!»

«На, сынок, выпей сока!» | Фото: Kontraband.

12. «Какой хорошенький мальчик, мне такой пригодиться!»

По мнению Novate.ru, сова пошла в наступление! | Фото: Невседома.

13. «Беги, собачка, потому что пирамида падает!»

«Какие же глупые эти людишки и игры у них дурацкие !» | Фото: Watson.

14. «Вот это нервы: шайба летит в лицо, а он даже глазом не моргнул!»

Поймал шайбу с широко открытыми глазами. | Фото: RecreoViral.

15. «Саня, ты что уже уходишь?»

Когда захотел узнать, кто живет на дне океана! | Фото: NoNaMe.

16. «Свадьбы не будет, я так сказала!»

Кошка против свадьбы. | Фото: Невседома.

17. «За секунду до того, как человек пожалел, что подобрал милого котенка с улицы!»

«Человек, давай поиграем в игру!» | Фото: FORFUN.