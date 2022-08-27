Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Как правило, все интересуются культовыми сооружениями или потрясающими географическими объектами только в категории «самый-самый». Наверняка каждый слышал о самой высокой горной вершине или о самом длинном сооружении в мире. В этом обзоре представлены прекрасные объекты, которые обречены быть на втором месте.









Амфитеатр Марка Антония Гордиана – второй по вместимости после Колизея

Чогори – вторая по высоте горная вершина после Эвереста

Пирамида Хефрена – вторая по высоте после пирамиды Хеопса

Белизский Барьерный риф – второй по площади после Большого Барьерного рифа

Телевизионная башня в Токио – второе по высоте здание после Бурдж-Халифа

Форт Раникот – второй по протяженности после Великой Китайской стены

Водопад Тугела – второй по высоте после водопада Анхель