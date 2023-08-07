Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

В мире множество мест, где романтика ощущается в воздухе, но Италия среди них всегда стоит на первом месте благодаря своему вину и людям, которые дышат полной грудью и смеются над теми, кто посвящает всего себя тяжелому труду, забывая о жизни. Италия – это место, где можно и нужно влюбляться. И если вы ищете идеальный пляж, где солнце будет ласкать вас и вашу вторую половинку своими нежными лучами, или крохотной городок, где не задают вопросов и где можно ощутить чувство свободы, то Италия должна быть первой в вашем списке.



Сегодня мы предлагаем вам 10 самых красивых и отдаленных городков этой страны.







Чинкве-Терре — национальный парк Италии, включает рукотворные террасы и пять небольших поселений на побережье Генуэзского залива в провинции Специя административного региона Лигурия.



В Чинкве-Терре берега скалисты и обрывисты, пляжи каменные или галечные, за исключением песчаного пляжа в Монтероссо. В деревнях сохранились средневековые защитные сооружения от пиратов. Манаролу и Риомаджоре соединяет живописная Дорога любви.



Кухня жителей состоит в основном из морепродуктов, но на террасах выращиваются также виноград и оливы, а также другие растения, производятся вина и ликёры.



Совет: посетите ресторан Vernazza Winexperiance, где Алессандро предложит вам на выбор местное вино самого лучшего качества. Лучше приходить после захода солнца – тогда вы в полной мере ощутите романтику этого места.







Сиена — город в итальянском регионе Тоскана, административный центр одноимённой провинции, один из крупнейших туристических центров Италии.



Сиена — университетский город. Почти половину населения города (порядка 20 тысяч человек) составляют студенты. Несмотря на своё расположение в стороне от крупных транспортных путей, Сиена своими памятниками истории и культуры, а также знаменитым Палио ежегодно привлекает тысячи туристов. В 2008 году город посетили 163 000 туристов из-за рубежа. В окрестностях Сиены, в области Кьянти, производится самое знаменитое вино Италии, которое так и называется — кьянти.



Совет: загляните в пекарню Magnifico и спросите Лоренцо. Он предложит вам сотню своих лучших лакомств и не отпустит, пока вы не распробуете их все.







Комо — город в итальянском регионе Ломбардия, административный центр одноимённой провинции. Расположен в живописнейшей местности у юго-западной оконечности озера Комо, в обрамлении предгорий Итальянских Альп.



Город окружен горами, на одну из них — Брунате, по названию расположенного здесь городка, можно подняться на фуникулёре и полюбоваться со смотровой площадки великолепным видом.







Ассизи — город в итальянском регионе Умбрия, в провинции Перуджа, у южного склона горы Монте-Субазио, расположенный высоко и живописно над притоком Тибра Киашо.



Латинский город Assisium — место рождения римского поэта Проперция и родина католического святого Франциска Ассизского, который построил здесь первый монастырь своего ордена.



Совет: возьмите напрокат велосипед и исколесите на нем всю Умбрию.







Позитано — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно. В Позитано находится вилла, принадлежащая Софи Лорен.



Совет: посетите пляж Spiaggia Del Fornillo, где вы сможете побаловать себя свежими фруктами и местным вином.







Лукка — город в итальянском регионе Тоскана, на реке Серкио. Лукка — один из немногих городов, полностью сохранивших старинные крепостные стены, насчитывающие примерно 4,2 км в диаметре. С вершины стен открываются прекрасные виды на окрестную равнину.



Совет: загляните в ресторан Da Pasquale, где царит семейная атмосфера и подается лучшая в Италия антипасто.







Белладжо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо. Поселение Белладжо довольно популярно благодаря удачному расположению в живописном месте на пересечении трех рукавов Y-образного озера Комо.



Совет: уделите время пешей прогулке по местным садам, вдохните поглубже аромат благоухающих цветов и почувствуйте единение с природой.







Таормина — исторический город на восточном побережье Сицилии (Италия), на склоне горы Тауро, на террасе, 206 м над уровнем моря, на полпути между Мессиной и Катанией.



Совет: выберете удобную обувь и обязательно подниметесь по ступенькам к церкви Chiesa Madonna Della Rocca. Отсюда открывается великолепный вид на город.







Тропеа — город в Италии, административный центр одноимённой коммуны (района) в провинции Вибо-Валентия региона Калабрия.



Совет: не упустите возможность попробовать знаменитое лакомство Тропеа – сладкий красный лук, из которого здесь готовят луковый мармелад и даже мороженое.







Сан-Джиминьяно — один из самых живописных и посещаемых туристами городов Тосканы, административного региона Италии, а также одноимённая коммуна.



Достигнув наивысшего расцвета во времена Средневековья, с тех пор город мало изменился и замечательно сохранил свой средневековый облик, включая городские стены и четырнадцать каменных башен — «небоскрёбов средневековья».



Совет: если у вас не так много времени на Италию, не теряйте его попусту и бегите в Gelateria Dondoli – здесь подают лучшее мороженое в стране. А может даже и в мире.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





