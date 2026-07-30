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Почему до сих пор не смогли построить мост из Европы в Африку

Вид из Европы на Африку./ Фото: firmm.org
Вид из Европы на Африку./ Фото: firmm.org

Гибралтарский пролив – одно из самых узких мест между двумя континентами на всей планете. Именно здесь с южного побережья Испании можно увидеть силуэт марокканского берега, а расстояние между ними составляет всего 14 километров. Было бы вполне логично построить надёжный мост между двумя континентами и связать их постоянным сообщением, но как оказывается, строительство переправы здесь – это практически невыполнимая задача.


1. Подводная пропасть

Гибралтарский пролив./ Фото: nature.com
Гибралтарский пролив./ Фото: nature.com


Идея построить мост через Гибралтарский пролив настолько привлекательная, что она до сих пор не даёт покоя инженерам со всего мира. Тем более что за несколько десятилетий конструкторы смогли спроектировать и возвести несколько переправ, чья длина намного больше 14 километров. Яркий тому пример – Евротоннель, проложенный между Англией и Францией, чья общая длина составляет более 50 километров. Вот только Гибралтарский пролив намного опаснее: его глубина резко увеличивается до 900 метров, что делает строительство тоннеля практически невозможным.

Виадук Мийо./ Фото: tourweek.ru
Виадук Мийо./ Фото: tourweek.ru


По той же самой причине постройка моста тоже невозможна: даже на суше самый высокий мост в мире возведён на пилонах высотой «всего» 340 с небольшим метров. Строительство чего-то настолько большого на изначально нестабильном морском дне – это практически невыполнимый инженерный проект. К настоящему моменту технически невозможно надёжно закрепить столь массивные подводные конструкции. По своим масштабам, подобный мост стал бы самым большим и массивным сооружением, которое когда-либо создавало человечество.

Гибралтар - судоходный путь./ Фото: iz.ru
Гибралтар - судоходный путь./ Фото: iz.ru


Исключив строительство тоннеля и моста, инженеры не оставили ни одного реалистичного проекта.
Конечно, альтернативы предлагались, например, плавучие понтонные мосты, но ни один из них невозможно реализовать без больших технических рисков, поскольку Гибралтар – это судоходная транспортная система стратегического значения. Любая лишняя плавучая платформа или опора может привести к катастрофе.

2. Природные помехи

В проливе сильные течения./ Фото: okezone.com
В проливе сильные течения./ Фото: okezone.com


Если даже инженерам и удастся сделать чудо и изобрести приемлемую переправу, её строительство и эксплуатация превратятся в кошмар. Первая причина этому – мощные течения, которые возникают из-за столкновения Атлантического океана и Средиземного моря. Верхний и нижний слои воды создают сильнейшие потоки, которые движутся в противоположных направлениях и будут пытаться разорвать любую подводную конструкцию. Ещё одна нерешаемая проблема геологическая: это место находится на стыке двух литосферных плит. Они находятся в постоянном, хоть и медленном движении, а это значит одно: в этом районе постоянно происходят толчки. Любое сооружение будет смещаться и легко может быть разрушено во время более или менее сильного землетрясения. В таких условиях здесь не выдержит ни сталь, ни бетон.

3. Совместные проекты

Проект тоннеля./ Фото: zdmira.com
Проект тоннеля./ Фото: zdmira.com


Как выяснилось в результате многочисленных исследований, построить переправу между двумя континентами в самом подходящем для этого месте невозможно. Этому мешают большая глубина, сейсмическая нестабильность и сильные течения. Тем не менее правительства двух стран не собирались отказываться от подобного проекта, поскольку потенциальная выгода от него была слишком большой. В итоге инженеры остановились на создании железнодорожного подводного тоннеля, но его пришлось сместить далеко в сторону, чтобы обойти слишком глубокую впадину. В новом месте глубина составляла «всего» 300 метров, но в таких условиях строительство уже было возможным.

Проект тоннеля./ Фото: qht.az
Проект тоннеля./ Фото: qht.az


Интересно, что появление альтернативного и вполне осуществимого проекта ничего, по сути, не изменило. Инженеры обоих стран подготовили базовый совместный проект и даже посчитали его вполне осуществимым, но дальше теории дело пока что с места не сдвинулось. Причина этому – по-настоящему огромные затраты. Даже если подводный тоннель будет составлять лишь часть предполагаемого пути, цена проекта составит до 25 миллиардов долларов. Это слишком большая сумма для двух стран. Остальные же европейские государства относятся к проекту с большим подозрением, поскольку предвидят огромный поток мигрантов из Африки и прочие геополитические проблемы, которые наверняка появятся вместе с постройкой новой переправы. Пока что этот проект завис в воздухе и браться за него никто не намерен.

Возможно, здесь когда-нибудь будет тоннель./ Фото: abcspain.ru
Возможно, здесь когда-нибудь будет тоннель./ Фото: abcspain.ru


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