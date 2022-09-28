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Явные признаки того, что вы много болтаете

Явные признаки того, что вы много болтаете

Порой, наша общительность, может создать плохую репутацию.

1. Вы любите поговорить в офисе.

2. У вас всегда есть ответ на любой вопрос.

3. Ваш дом всегда полон друзей и приятелей.

4. Вам приятно слышать похвалу в свою сторону.

5. Вы решаете свои проблемы, обсуждая их с другими.

6. Ты никогда не скрываешь своих чувств.

7. Вы много говорите и мало слушаете

8. Вы немедленно делитесь новыми мыслями

9. Вы думаете вслух.

10. Вы не всегда слушаете ответ на свой вопрос.

А чтобы научиться контролировать поток слов, психологи рекомендуют небольшую памятку, которую постоянно надо держать в уме:

  • Отвечайте лаконично и кратко, строго по существу заданного вопроса.

  • Прежде чем ответить собеседнику, в уме выстраивайте фразу.

  • Не разговаривайте по телефону больше 10 минут.

  • Не вступайте в разговор, в который не приглашали.

  • Прекращайте болтать, когда собеседник проявляет признаки раздражения.

  • Постоянно помните о том, что болтливость – признак глупости.


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