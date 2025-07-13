Секреты выращивания богатого урожая огурцов

Рассаду сажаю в конце апреля. Выбираю гибриды. Мне нравятся сорта: Герман, Клодин, Машенька, Аннушка, Клавдия. Если вы любите маленькие огурчики, то лучше купить корнишон Дружная семейка.







Все эти сорта не подвержены грибковым заболеваниям и вирусам табачной мозаики. Огурцы раннеспелые, высокоурожайные подходят для посадки в теплицу.

Как я выращиваю рассаду

Их хорошо засаливать и консервировать. «Герман» можно высаживать на открытую грядку.Перед тем как посадить семена, замачиваю в растворе перманганата марганца. Беру хлопчатобумажную ткань размером 10 см на 10 см, смачиваю в растворе марганцовки. Кладу на ткань семена, заворачиваю и упаковываю в целлофан.Раствор делаю, исходя из пропорции 1 мг марганцовки на 0,5 литра воды.Все помещаю на блюдце и ставлю на отопительную батарею.Через два-три дня открываю и смотрю, проросли ли семечки. Если дали зеленые ростки, то сажаю в стаканчики из-под йогурта. Насыпаю туда земли, утрамбовываю.Кладу пророщенное семечко, засыпаем грунтом и обильно поливаю марганцовкой. Почему марганцем? Он прекрасный антисептик, убивает бактерии и микроорганизмы.Потом стакан закрываю пленкой и ставлю рядом с радиатором.Спустя 4-5 дней появляются всходы огурцов.Держу рассаду на солнечной стороне в доме. Поливаю по мере высыхания земли.Пересаживаю в парник, когда средняя дневная температура будет выше семи-восьми градусов. Пересадку выполняю, если есть уже один основной лист.Огурцы очень нежны, и операции надо делать очень аккуратно. Готовлю землю. Перекапываю, вношу навоз, хорошо рыхлю.Сажаю рассаду с интервалом 25 сантиметров друг от друга.После посадки в теплицу, прикрываю саженцы газетами от солнца. Обильно поливаю посадки.Огурцы любят влагу. Но они боятся сквозняков. Поэтому в парнике оставляю открытой форточку с одной стороны.Каждые три-четыре дня рыхлю почву, пропалываю сорняки.При появлении первых цветов вношу подкормку. Для этого развожу золу водой в пропорции 1 стакан угля на ведро воды.Внимание. Поливаю овощ только теплой водой, желательно дождевой. Чтобы нагреть воду, ставлю ведро в парник, к вечеру она уже тепленькая.Первый сбор у меня в середине июня. Аккуратно ножницами срезаю плоды, чтобы не повредить плети.Это были мои секреты по выращиванию зеленого овоща.Вер