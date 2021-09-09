Исповедь фотографу: американец снял умирающих, рассказавших о мечтах и сожалениях

В лос-анджелесском Музее толерантности открылась необычная фотовыставка. Автор снимков, фотограф Эндрю Джордж, обратился в один из госпиталей города с нестандартной просьбой: он хотел запечатлеть на своих снимках людей, находящихся при смерти. Таким образом Эндрю хотел рассказать о той житейской мудрости, которой богаты умирающие. Возможно, многим из нас она поможет жить более полной жизнью.









«Изначально я хотел сделать проект о тяжелых испытаниях, о которых многие из нас, бывает, задумываются. Я размышлял о том, смогу ли сделать проект об исключительных, необыкновенных людях, преодолевших страхи, с которыми нам всем приходилось сталкиваться. В какой-то момент мне в голову пришла идея, что добиться желаемого результата я могу, только работая с людьми, которые находятся при смерти», — рассказал Эндрю.







Эндрю с Нелли Гутьеррез, единственной оставшейся в живых из всех героев фотопроекта.



Проект состоит более чем из 20 фотографий, которые сопровождаются словами героев об их надеждах, мечтах, счастливых моментах в жизни и сожалениях. Общая черта, объединяющая всех людей на снимках, — отсутствие страха смерти. Многие, несмотря на болезненный вид и всю ту боль, которую они испытывают, все еще с нетерпением ожидали возможности поприветствовать новый день.

Нелли Гутьеррез признается, что пережила тяжелые времена, но ни о чем не жалеет. Она рассказала, что справиться ей помогло огромное желание вернуться к своей семье.Салли поведала , что рак незаметно подкрался к ней, пока она заботилась о своих больных братьях и сестрах.«Моя жена не была любовью всей моей жизни. В 40-х я знал одну японку…» — вспоминает Джек «Это прекрасный день. Я смотрю на то, как ветер уносит листья вдаль, и я счастлива быть живой прямо в этот момент», — поделилась Ирэн.«Больше всего я жалею о том, что не поддерживал связь со своей дочерью в Сальвадоре. Я просто не дал ей права стать частью моей жизни », — сокрушается Рене.«Время — драгоценная вещь. Жизнь не бесконечна. Ты никогда не знаешь, как скоро она закончится . Нужно рисковать!» — призывает Сара.Ким рассказала о том, что нельзя упускать возможности рассказывать людям о том, что чувствуешь. «Мои дети и моя мама запомнят меня благодаря тому, как я заботилась о них», — добавила она.«Я чувствую себя счастливейшим человеком на земле: у меня чудесная жена, дети, внуки и правнуки. Никто бы не попросил о большем», — сказал Джо.Жозефина признается, что никогда не боялась умереть: «Если ты мертв — ты мертв. Все. Ничего уже не будет прежним, а в реинкарнацию я не верю».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)