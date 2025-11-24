С нами не соску...
Странные планеты из глубокого космоса

Давайте будем честны сами с собой хотя бы в таких мелочных вопросах, как освоение космоса. Мы не знаем о нем практически ничего — и это правда. Все проведенные исследования касаются лишь крошечной доли того, что на самом деле может происходить, причем даже не в далекой-далекой галактике, а прямо на пороге Солнечной системы.

В качестве примеров удивительного, пугающего бесконечностью окружающего (нашу планету) мира, мы собрали несколько самых странных вещей, найденных учеными на данный момент.

Планета из ада


Странные планеты из глубокого космоса

Ее имя, на данный момент — Gliese581C Forest04Gliese 581. Ее солнце меньше нашего в два раза. И ближе к планете в четыре. Уникальная ситуация привела к тому, что наша потенциальная новая родина (а это действительно так, из-за близости 581 к Земле) сохраняет ужасное равновесие в пространстве. Одна сторона постоянно повернута к звезде: здесь поверхность буквально кипит. Есть шанс, что адская планета станет человечеству новым домом. Зато на другой царит вечный арктический холод. Но, гипотетически, посреди этих крайностей существует пригодный к обитанию пояс, куда и собираются снарядить экспедицию бесчеловечные ученые. Наука требует жертв, что уж.

Космическая клубника с ромом


Странные планеты из глубокого космоса

В последние несколько лет внимание многих астрономов Земли было сосредоточено на космическом облаке неподалеку от центра Млечного пути. Если Бог действительно существует, то в чувстве юмора ему не отказать: это образование пахнет клубникой и имеет вкус рома. Пятнадцать человек на одном корабле, йо-хо-хо и планета рома! Sagittarius B2 состоит из водорода, этилового спирта, формальдегида, муравьиной кислоты и этиленгликоля — появление данных об этом и дало астрономам основание к столь смелому предположению о вкусовых и обонятельных особенностях облака.

Планета кипящего льда


Странные планеты из глубокого космоса

В той же системе (будто создатель ради шутки сложил все адские сюрпризы в одну корзинку), вертится и еще одна сумасшедшая планетка. Gliese 436 b похоже на Hoth из «Звездных войн» с одним небольшим исключением: она постоянно объята пламенем. Горящий лед в объемах планеты: добро пожаловать в новую реальность. Но молекулы воды не могут испаряться даже в такой чудовищной температуре, поскольку сила тяжести здесь настолько велика, что постоянно притягивает молекулы воды к центру планеты. Все вместе выглядит настоящим сумасшествием.

Вся вода вселенной


Странные планеты из глубокого космоса Всего в двенадцати миллиардах световых лет от нас находится самый огромный водный резервуар во вселенной. По крайней мере, в изведанной ее части. В центре черной дыры находится мечта любого серфера земли. Самое интересное, что этот супер-водоем расположен прямо в центре черной дыры, которая, в свою очередь, является «глазом бури» квазара. Здесь содержится в 140000000000000 больше воды, чем во всех океанах земли. Мечта серфера!

Алмазная планета


Странные планеты из глубокого космоса

Это больше похоже на утку из еженедельного утреннего шоу: астрономы нашли планету, состоящую из алмазов! Ее владельцем оказался (здесь нужно поставить имя неугодного политического деятеля)! Но такая планета существует на самом деле: Cancri 55 e на одну треть покрыта настоящими алмазами. Планета жадных богачей, не иначе. Содержание графита в ее почве настолько высоко, что, по подсчетам ученых, в ближайшие три сотни лет она полностью трансформируется в один огромный драгоценный камень.

источник

