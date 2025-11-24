Странные планеты из глубокого космоса

Давайте будем честны сами с собой хотя бы в таких мелочных вопросах, как освоение космоса. Мы не знаем о нем практически ничего — и это правда. Все проведенные исследования касаются лишь крошечной доли того, что на самом деле может происходить, причем даже не в далекой-далекой галактике, а прямо на пороге Солнечной системы.
Планета из ада
Ее имя, на данный момент — Gliese581C Forest04Gliese 581. Ее солнце меньше нашего в два раза. И ближе к планете в четыре. Уникальная ситуация привела к тому, что наша потенциальная новая родина (а это действительно так, из-за близости 581 к Земле) сохраняет ужасное равновесие в пространстве. Одна сторона постоянно повернута к звезде: здесь поверхность буквально кипит. Есть шанс, что адская планета станет человечеству новым домом. Зато на другой царит вечный арктический холод. Но, гипотетически, посреди этих крайностей существует пригодный к обитанию пояс, куда и собираются снарядить экспедицию бесчеловечные ученые. Наука требует жертв, что уж.
Космическая клубника с ромом
В последние несколько лет внимание многих астрономов Земли было сосредоточено на космическом облаке неподалеку от центра Млечного пути. Если Бог действительно существует, то в чувстве юмора ему не отказать: это образование пахнет клубникой и имеет вкус рома. Пятнадцать человек на одном корабле, йо-хо-хо и планета рома! Sagittarius B2 состоит из водорода, этилового спирта, формальдегида, муравьиной кислоты и этиленгликоля — появление данных об этом и дало астрономам основание к столь смелому предположению о вкусовых и обонятельных особенностях облака.
Планета кипящего льда
В той же системе (будто создатель ради шутки сложил все адские сюрпризы в одну корзинку), вертится и еще одна сумасшедшая планетка. Gliese 436 b похоже на Hoth из «Звездных войн» с одним небольшим исключением: она постоянно объята пламенем. Горящий лед в объемах планеты: добро пожаловать в новую реальность. Но молекулы воды не могут испаряться даже в такой чудовищной температуре, поскольку сила тяжести здесь настолько велика, что постоянно притягивает молекулы воды к центру планеты. Все вместе выглядит настоящим сумасшествием.
Вся вода вселенной
Всего в двенадцати миллиардах световых лет от нас находится самый огромный водный резервуар во вселенной. По крайней мере, в изведанной ее части. В центре черной дыры находится мечта любого серфера земли. Самое интересное, что этот супер-водоем расположен прямо в центре черной дыры, которая, в свою очередь, является «глазом бури» квазара. Здесь содержится в 140000000000000 больше воды, чем во всех океанах земли. Мечта серфера!
Алмазная планета
Это больше похоже на утку из еженедельного утреннего шоу: астрономы нашли планету, состоящую из алмазов! Ее владельцем оказался (здесь нужно поставить имя неугодного политического деятеля)! Но такая планета существует на самом деле: Cancri 55 e на одну треть покрыта настоящими алмазами. Планета жадных богачей, не иначе. Содержание графита в ее почве настолько высоко, что, по подсчетам ученых, в ближайшие три сотни лет она полностью трансформируется в один огромный драгоценный камень.
