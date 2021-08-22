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Чего точно не стоит делать в душе

Душ придумал гений. Невозможно представить раннее зимнее утро без спасительных минут в ванной. Здесь настоящая капсула уединения, в которой человек приводит в порядок тело и упорядочивает мысли. С другой стороны, здесь же подавляющее большинство людей подвергают свою кожу достаточно серьезным испытаниям, последствия которых незамедлительно покажет первое же зеркало. Вот самые распространенные ошибки, ведущие к появлению сухой, постоянно раздраженной кожи. Повторять их изо дня в день — значит последовательно зарабатывать себе приятнейший визит к дерматологу. Оно вам надо?

Чего точно не стоит делать в душе

Слишком долго


Душ должен быть быстр и освежающ. Проводить 10 утренних минут лениво размышляя о бренности всего сущего под теплой водой — не самая лучшая идея. Постоянная практика такого рода делает кожу сухой, вызывает раздражение и, в отдельных случаях, акне.

Чего точно не стоит делать в душе

Слишком горячо


Обратите внимание на цвет кожи после душа. Красная? Значит, вы привыкли купаться в слишком горячей воде. Врачи же, напротив, советуют сохранять температуру на пару градусов ниже комфортной, чтобы не нарушить естественную влажность кожного покрова.

Чего точно не стоит делать в душе

Слишком сухо


Практически любое мыло сушит кожу. Не стоит пренебрегать увлажняющими средствами, даже если вы суровый металлург из Челябинска, опасающийся, что баночка крема может испортить всю репутацию.
Пересушенная кожа не только выглядит неприятно, но и дарит владельцу массу дискомфортных ощущений.

Чего точно не стоит делать в душе

Слишком пенно


Чувствительная кожа требует внимательного ухода. Обратите внимание на свою реакцию к различным видам мыла. Избегайте мыла с высоким содержанием кислоты или значением рН. Если кожа перманентно сухая, найдите мыло с глицерином, которое не будет содержать синтетических химических веществ.

Чего точно не стоит делать в душе

Слишком лениво


Одна и та же мочалка часто используется ежедневно. В чем проблема, сполоснул и повесил ее там же, в душе. На самом деле, так поступать не стоит. Оставляя влажную тряпку во влажной среде, вы становитесь отцом целой нации бактерий, которые, безусловно, поторопятся одарить благодетеля парочкой сюрпризов уже при следующем использовании мочалки.

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