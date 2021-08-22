Чего точно не стоит делать в душе

Душ придумал гений. Невозможно представить раннее зимнее утро без спасительных минут в ванной. Здесь настоящая капсула уединения, в которой человек приводит в порядок тело и упорядочивает мысли. С другой стороны, здесь же подавляющее большинство людей подвергают свою кожу достаточно серьезным испытаниям, последствия которых незамедлительно покажет первое же зеркало. Вот самые распространенные ошибки, ведущие к появлению сухой, постоянно раздраженной кожи. Повторять их изо дня в день — значит последовательно зарабатывать себе приятнейший визит к дерматологу. Оно вам надо?









Слишком долго

Слишком горячо

Слишком сухо

Слишком пенно

Слишком лениво