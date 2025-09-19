С нами не соску...
Как открыть бутылку вина без штопора



Как открыть бутылку вина без штопора Как часто приходилось оказываться в ситуации, когда нужно срочно открыть бутылку с вином, а штопора под рукой нет? Рано или поздно в подобное положение попадают на застолье. Правда, открыть бутылку можно огромным количеством других подручных (и не очень) средств и приспособлений. Рассмотрим несколько наиболее ярких методик.


1. Нож, ножницы, ключи


Как открыть бутылку вина без штопора Вставляем и крутим. /Фото: yandex.ru. Открыть бутылку вина можно при помощи обычного ножа. Аккуратно вставляем его под углом в пробку, после этого поворачиваем нож в сторону, прочно удерживая бутылку. Пробка должна при этом начать поворачиваться вместе с лезвием. Таким образом постепенно выворачиваем ее из бутылки. Таким же образом бутылку вина можно открыть при помощи обычных ножниц и даже острого дверного ключа. Принцип открывания во всех случаях один и тот же.

2. Вилка и саморез


Как открыть бутылку вина без штопора Вкручиваем саморез. /Фото: nadoremont.com. Как известно, все гениальное – просто. Сначала берем отвертку и с ее помощью вворачиваем в винную пробку саморез. Лучше всего выбрать с как можно более широкой шляпкой. После этого поддеваем саморез вилкой и тянем.

3. Огонь


Как открыть бутылку вина без штопора Действенный способ. /Фото: pochemu-zachem.ru. Открыть бутылку вина можно при помощи законов физики. Чтобы избавиться от пробки, можно нагреть воздух, которые имеется в пространстве между вином и непосредственно пробкой. Если повезет, пробка сама выскочит. Или по крайней мере выползет так, чтобы ее можно было подхватить.

4. Компрессор для шин


Как открыть бутылку вина без штопора Можно и так. /Фото: youtube.com. Способ для автомобилистов. Идем в гараж и заводим компрессор для накачки шин.
Понадобится насадка для накачки футбольных мячей. Ее вставляем в пробку так, чтобы она пробила ее насквозь. Начинаем качать, и пробка сама выскочит под давлением.

5. Гвозди и молоток


Как открыть бутылку вина без штопора Лучше забить парочку гвоздей. /Фото: more-vsego.net. Берем несколько гвоздей и аккуратно вбиваем их в винную пробку под разным углом. После этого подхватываем торчащие гвозди подходящим инструментом и начинаем тянуть вверх. Немного усилий и пробка легко поддается на «уговоры». Видео:


источник

