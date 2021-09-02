10 «звёздных» детей, которые выросли и подали в суд на своих родителей

Бытует мнение, что дети-актеры получают ужасное воспитание, а их карьера заканчивается крахом, когда они взрослеют. Это связано с тем, что зачастую родители юных звезд просто пытаются нажиться на таланте своего сына или дочери. В других случаях, когда ребенок внезапно оказывается в центре внимания, родители просто не знают, как справиться с воспитанием маленькой знаменитости, которая получает больше денег, чем они. В этом обзоре истории о том, как дети-актеры были вынуждены судиться со своими родителями за то, что те полностью испортили им жизнь.
1. Лейтон Мистер
Лейтон Мистер в детстве.
В сериале «Сплетница» Лейтон Мистер играла главную героиню Блэр Уолдорф. В реальной жизни она была вовсе не похожей на свое альтер-эго, избалованную богатую девушку. Мистер родилась в тюрьме, поскольку ее мать Констанс осудили за контрабанду огромного количества марихуаны с Ямайки. Первые несколько лет своей жизни Лейтон воспитывалась своими бабушкой и дедушкой во Флориде.
После выхода из тюрьмы Констанс Мистер завязала с продажей наркотиков и переключилась на эксплуатацию красоты своей юной дочери. С ее подачи Лейтон стала профессиональной моделью в 10 лет, а в 13 лет появилась на телевидении, после чего по сути все счета семьи оплачивались заработанными девочкой деньгами. Мать переехала с дочерью в Лос-Анджелес уже в следующем году, чтобы быть поближе к воротилам кинобизнеса. В итоге Лейтон получила роль в « Сплетнице» в возрасте 21 года, и начала получать намного больше.
Лейтон Мистер.
У младшего брата Лейтон Александра были проблемы со здоровьем, и ее мать утверждала, что ей пришлось оплачивать огромные больничные счета. Естественно, поначалу дочь верила ей, ведь «это мама, да и как можно лгать о таком». Она отдавала матери 7500 долларов каждый месяц, чтобы помочь лечить брата. Оказывается, что вместо того, чтобы оплачивать медицинские счета, Констанс начала покупать дорогую одежду и делать пластические операции. Когда Лейтон узнала об этом, то перестала давать ей деньги.
В 2010 году Констанс заявила в интервью, что у нее есть «контракт» с дочерью на получение пособия в размере 10 000 долларов в месяц. В ответ Лейтон подала в суд на мать, заявив, что никакого письменного договора никогда не существовало, а также потребовав опекунства над братом, поскольку он действительно нуждался в дорогостоящей медицинской помощи, которую мать ему не предоставляла. В конце концов, Лейтон выиграла битву за опеку и полностью разорвала все отношения с матерью.
2. Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор в детстве.
Семья Бэрримор известна тем, что в 1800-х годах в ней выросло множество актеров и актрис. Родители Дрю Берримор начали снимать девочку в кино, когда ей было всего 11 месяцев. Уже в 7 лет, снявшись в «Инопланетянине», Дрю доказала всем, что ее талант уже ничуть не хуже, чем у большинства взрослых актеров. Однако приобщение к голливудской жизни «с младых ногтей» имело и обратную сторону. Родители Дрю начали водить ее в ночной клуб Studio 54, чтобы самим иметь возможность общаться с другими актерами. Там девочка с 9 лет начала пить и пробовать наркотики. Что самое страшное, ее родители знали об этом и абсолютно ничего не предпринимали. Когда Дрю стала наркоманкой, ее мать поместила ее в клинику на год вместо того, чтобы изменить свое поведение и покончить с вечеринками.
Реабилитацию помогла Бэрримор понять, что, если она продолжит жить со своими родителями, то ничего хорошего из этого не выйдет. 14-летняя девочка отправилась в суд, чтобы добиться освобождения от опеки своих родителей. Как ни странно, ее мать согласилась с этим и сказала, что дочери давно пока жить одной и начать заботиться о себе.
Звезда Голливуда Дрю Бэрримор обижена на свою мать.
Дрю купила квартиру и попыталась пойти в обычную школу, бросив съемки, поскольку ей катастрофически не хватало времени (в качестве подработки девушка начала мыть посуду в кафе). В конце концов, она вернулась к актерской деятельности и сумела выстроить свою собственную карьеру. Но впоследствии Бэрримор заявила, что у нее никогда не было нормального детства.
3. Лиэнн Раймс
Кантри-певица Лиэнн Раймс была воспитана родителями из артистической среды, поэтому неудивительно, что они хотели, чтобы их дочь добилась успеха на том же поприще. Лиэнн выпустила свой первый альбом «Blue» в возрасте всего 13 лет, и ее семья внезапно получила миллионы долларов с продаж. Несколько месяцев спустя ее родители развелись, после чего отец и его партнер по бизнесу забрали все продажи альбома Лиэнн на сумму около 7 миллионов долларов. Когда девушке было 16 лет, она поняла, что ее отец использовал ее, после чего подала на него в суд за присвоение ее денег.
Кантри-певица Лиэнн Раймс.
Все изменилось, когда Раймс обручилась и захотела наладить отношения с отцом. Она заявила средствам массовой информации, что деньги являются корнем всего зла, и ее успех виноват в том, что она разлучила свою семью. Девушка отозвала иск против своего отца, чтобы тот смог провести ее к алтарю во время венчания.
4. Маколей Калкин
Все любят Калкина в классических фильма 90-х годов из серии «Один дома». Он быстро стал одним из самых талантливых детей-актеров всех времен. Но снова загвоздка оказалась в семье. Когда его родители решили разойтись (они не состояли в официальном браке), то они начали бороться за то, кто получит опеку над детьми и кто продолжит работать менеджером Маколея, получая 15% комиссионных от тех миллионов, которые Маколей получал на каждом фильме.
Маколей Калкин.
Маколей был не единственным ребенком-актером в семье Калкина. Его родители «отправили» всех своих детей в шоу-бизнес, а также управляли всей их карьерой. После расставания его отец Кит из-за злости на свою бывшую жену.намеренно начал саботировать карьеру детей, отозвав родительское согласие на то, чтобы его сыновья снимались в фильмах
Маколею тогда было 15 лет, и он решил, что вместо того, чтобы выбирать одного из родителей, он откажется от их опеки через суд, чтобы иметь возможность контролировать свои собственные доходы. Это было в 1999 году, и после этого бывший звездный мальчик не снимался в кино до 2003 года, когда он сыграл Майкла Элига в «Клубной мании».
5. Ариэль Уинтер
Ариэль Уинтер начала свою актерскую карьеру в 4 года и, еще будучи подростком, стала звездой сериала «Американская семейка». По словам Уинтер, ее мать появлялась на съемочной площадке и в буквальном смысле терроризировала продюсеров и режиссеров во время процесса съемок. Она утверждает, что из-за поведения матери ее несколько раз увольняли, но она ничего не могла с этим поделать, потому согласно американскому законодательство рядом с несовершеннолетним в такой ситуации всегда должен быть опекун.
Ариэль Уинтер.
В 2012 году Уинтер, которой было 14 лет, обратилась в суд с просьбой, чтобы ее старшая сестра, 34-летняя Шанель Грей, стала ее законным опекуном. Адвокат Ариэль заявил, что все актеры и съемочная группа рассказывали ему «подробные страшные истории» о жестоком обращении матери со своей дочерью. Например, она не позволяла дочери есть на съемочной площадке, опасаясь, что она наберет вес.
А может мама была права?
Даже спустя годы мать Уинтер, Кристал Уоркман продолжает делать комментарии о своей дочери в средствах массовой информации, симулируя заботу о ее благополучии. Уинтер говорит, что ее мать никогда не пытается связаться с ней напрямую, чтобы восстановить их отношения, и вместо этого просто говорит о ней в средствах массовой информации.
6. Миша Бартон
Будучи подростком, Миша Бартон стала популярной благодаря роли в сериале «Одинокие сердца». Миша всегда позволяла своей матери Нуале Бартон, которая была ее менеджером с 8 лет, распоряжаться своими деньгами, и она не видела причин, чтобы менять это, даже когда повзрослела. Однако, когда Мише исполнилось 29 лет, у нее возникли проблемы с ипотекой — оказалось, что уже давно не поступают выплаты за ее дом, и когда долг достиг 100 000 долларов, дом конфисковали.
Миша Бартон.
Тем временем ее мать купила себе дом стоимостью 7,8 млн. долларов за деньги дочери. Когда дочь потребовала, чтобы этот дом был продан, чтобы оплатить ее долги за ипотеку, Нуала отказалась, выгнала Мишу, сменила замки и прогоняла всех агентов по недвижимости, которые приходили к ней, чтобы попытаться выставить дом на продажу.
Такая непостоянная Миша Бартон.
Миша была вынуждена подать в суд на мать за кражу ее денег. Как правило, менеджер получает только 10% доходов актера, но Нуала Бартон забрала гораздо больше. В конце концов судебно дело было закрыто, а мать с дочерью решили проблему в частном порядке.
7. Гэри Коулман
В 1970-х сериал «Различные ходы» стал культовым. Даже по сей день люди по-прежнему цитируют фразу персонажа Гэри Коулмана «О чем ты говоришь, Уиллис?». У Коулмана было врожденное заболевание почек. После того, как ему в 5 лет ему сделали пересадку почки, организм начал отторгать новый орган, и ему требовались диализные процедуры несколько раз в день, чтобы почки функционировали.
Гэри Коулман.
Это привело к задержке роста, и Гэри вырос только до 140 см. В некотором смысле это помогло ему в карьере, поскольку он довольно долго мог играть детей. Но впоследствии ему стало намного труднее приспосабливаться к реальной жизни.
Гэри Коулман - Успешный актёр и сын приёмных родителей.
Когда Гэри был ребенком во время съемок «Различных ходов», его приемные родители, агенты, продюсеры и многие другие люди потихоньку присваивали многомиллионную зарплату актера, который в конце концов он остался почти ни с чем. Он был вынужден подать в суд на своих приемных родителей за кражу его денег. Несмотря на то, что Гэри выиграл дело, его актерская карьера была обречена. У него быстро кончились деньги, и он был вынужден работать охранником, пока не умер в возрасте 42 лет.
8. Кори Фельдман
После того, как Кори Фельдман снялся в фильмах «Балбесы», «Останься со мной» и «Гремлины», он обрел славу и миллионы долларов. Он начал свою карьеру, когда ему было всего 3 года. Когда Кори исполнилось 14 лет, он был шокирован, увидев остаток своего банковского счета. Оказалось, что вместо миллионов, которые ему причитаются, его родители отложили сыну только 40 000 долларов и потратили все остальное на себя.
Кори Фельдман.
Когда Кори было 15 лет, у него были подписаны контракты на съемку трех фильмов. Фельдман знал, что ему необходимо освободиться от опеки своих родителей, чтобы иметь хоть какой-то шанс сохранить свою зарплату. Несмотря на то, что они и так потратили все доходы своего сына, отец Кори потребовал последние 40000 долларов во время судебного разбирательства, а это означало, что Фельдман был полностью разорен до тех пор, пока ему не заплатят за его предстоящие роли. После подобной истории с родителями он начал употреблять наркотики и попробовал себя в музыке. Сегодня Кори все еще снимается, но в гораздо менее значительных ролях, чем в детстве.
9. Тиффани Дарвиш
Когда девочке было всего 10 лет, мама Тиффани Дарвиш заставляла ее петь в местных барах, чтобы попытаться сделать ее знаменитой. В конце концов ее заметил менеджер Джордж Тобин. В 1987 году сингл «Я думаю, что мы теперь одни» стал успешным за одну ночь, и Тиффани Дарвиш стала известна как просто «Тиффани». Вскоре она была уже настоящей суперзвездой и гастролировала по всем Соединенным Штатам в 15 лет. Ее первый альбом разошелся тиражом 4 миллиона копий.
Тиффани Дарвиш.
В итоге ее мама украла 70% денег своей дочери и оставила только 30% ее финансов в целевом фонде, которым Тиффани не могла воспользоваться, пока ей не исполнилось 18 лет. Узнав об этом, Тиффани сбежала из дома, чтобы жить со своей бабушкой, и подала в суд на родителей, когда ей исполнилось 16 лет.
10. Билли Ангер
Финасами звезды кино Билли Ангера в течение многих лет управлял его отец Уильям. Они никогда не заключали официальный письменный контракт, поскольку Ангер доверял отцу, несмотря на тот факт, что он абсолютно не был ранее связан с индустрией развлечений.
Билли Ангер.
Уильям начал взимать 33% комиссионных с зарплаты Билли (напомним, что стандартным в отрасли считаются 10%). Вместо того, чтобы тратить время, помогая продвинуть карьеру своего сына, он использовал эти деньги, чтобы возить своих подружек по дорогим курортам и оплачивать их аренду.
Уильям почти не разговаривал со своим сыном и просто проводил время с женщинами. Дальше все стало еще запущеннее - отец Ангера украл у своего сына деньги, чтобы купить полис страхования жизни Билли на 1 миллион долларов, объявив себя его единственным бенефициаром. В итоге Ангер в 2015 году подал в суд на своего отца за мошенничество и нарушение условий контракта.
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