«Великая кастрация»: Как прикрывали срам на картинах и скульптурах в разные времена

Роспись древнегреческой статуи. Бегуны.

Зал Ватиканского музея Кьярамонти

Адам и Ева, прикрывающие свою наготу фиговыми листами на картине Тициана

Микеланджело Буонарроти. Давид. Копия статуи в музее Виктории и Альберта, Лондон

Фиговый лист для копии Давида Микеланджело. Около 1857. Гипс. Музей Виктории и Альберта, Лондон.

Анри Матисс. Музыка. 1910, Государственный Эрмитаж

Статуи, прикрытые в новосибирском вузе перед посещением служителей церкви, август 2018 года