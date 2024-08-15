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Танго из фильма «Давайте потанцуем»: Дженнифер Лопес и Ричард Гир


Дженнифер Лопес и Ричард Гир.

Дженнифер Лопес и Ричард Гир.

Посмотреть лёгкую комедию «Давайте потанцуем» стоит хотя бы для того, чтобы увидеть страстное танго в исполнении Джо Ло и Ричарда Гира. Она великолепна, технична и мила, а он хорош собой, сексуален и обаятелен. В этом танго – целая гармония чувств.

«Давайте потанцуем» - очень красивый фильм о любви… Любви к человеку, любви к танцам. Целая гармония самых глубоких и нежных чувств в этом фильме выражается именно через танец. И если вдруг взгрустнулось, что-то не клеится, достаточно потанцевать, и заряд бодрости и хорошего настроения на целый день обеспечен.

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