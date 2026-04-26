Скрыть стыд: 8 предметов гардероба из прошлого, о предназначении которых просто так не догадаться

8 видов одежды из прошлого с особым предназначением.
В 21 веке предметы гардероба Средневековья вызывают недоумения. Поскольку некоторые вещи кажутся максимально странными, но, оказывается, у них есть определенное предназначение. И догадаться о нем сложно. Так давайте узнаем, зачем эти 8 нарядов и аксессуаров были раньше нужны!
1. Верхняя одежда пончо
Изначально пончо - одежда народов мапуче!
В наши дни пончо снова появилось в моде. Его носят ради тепла, удобства и комфортно. Но впервые оно появилось в гардеробе народов мапуче. Пончо их национальная одежда. Она шилась из большого куска теплой шерстяной ткани. По сути, это был квадрат с вырезом для головы. Одежда была придумана для защиты от холода. Ее накидывали для защиты тела от холода и ветра. Пончо совершенно не сковывало движения и мужчины могли охотиться или заниматься другими видами деятельности в комфорте и тепле. Традиционное пончо должно было быть расшито геометрическими фигурами в кофейном, белом и черном цвете. А вот изображение ромбов могли носить только вожди. Обычно такие пончо надевали на важные мероприятия для демонстрации статуса.
2. Гиматий - накидка на голову
Накидка помогала скрыть эмоции!
Если про пончо современные жители знают, то про гиматий могли слышать лишь единицы. Это накидка на голову, которая появилась в Древней Греции. Средневековые дамы без нее не выходили в общество. Для них накидка была неким аксессуаром, с помощью которого можно было скрыть свои эмоции. К примеру, стыд или стеснение. Девушки заворачивали так голову, чтобы не было видно лица в нужным момент.
3. Мипарти - наряды из двух цветов
Мипарти - наряд, состоящий из двух цветов.
В кино или на картинах со средневековой тематикой часто актеры появляются в одежде, которая состоит из двух цветов. Это не случайно! Наряд вертикально разделяется двумя цветами специально — это называется мипарти. Двухцветную одежду использовали с 12 по 16 век для разделения социального статуса. К примеру, цветовая гамма была отличительной особенностью определенной семьи. Причем, у прислуги тоже использовались эти цвета в одежде. Со временем цветовая палитра мипарти стала выбираться в зависимости от цвета герба. Сейчас мипарти используется только в создании театрального костюма.
4. Блио — средневековая одежда с длинными рукавами
Платья блио носили состоятельные женщины.
А еще в Средние века в моде стали очень длинные рукава. Они были настолько длинными, что могли достать до пола. Наряды с длинными рукавами назывались «блио». Кажется, что у таких длинных рукавов нет никакого смысла. Но это заблуждение! Они были символом богатства и высокого статуса. Если дама в блио, значит, ей не приходится работать. Часто блио были в виде платьев, которые шнуровались на талии. Изготавливали их из шелка и украшали вышивкой. Для мужчин тоже шили блио — в виде кафтана из тонокой шерсти.
5. Пышный воротник раф
Воротники рафы защищали одежду от загрязнений.
А еще у средневековых богачей в тренде было носить не только длинные рукава, но и огромные воротники. Их называли рафами. Правда, надевали их не только для украшения, - воротник выполнял особую функцию. В Средние года часто стирать одежду было не принято. Чтобы вырез наряда меньше загрязнялся, надевали съемный воротник. Благодаря рафам мужская и женская одежда оставалась более чистой.
6. Платья с рукавами жиго
В рукава жиго вставлялись даже каркасы!
Ближе к 16 веку впервые в моде появились необычные рукава на платьях. Их прозвали жиго, а все потому, что они были очень пышными. Для их создания нужно было использовать несколько слоев ткани, а иногда даже вставлять каркас. Конечно же, подобные рукава присутствовали на нарядах состоятельных дам. А нужно это было для демонстрации своего достатка.
Также благодаря пышным рукавам и юбке наряд красиво подчеркивал женскую талию — даже самая неудачная фигура казалась женственнее.
7. Манишка — вставка с воротничком
Благодаря маниши можно было не покупать несколько сменных рубашек.
В конце 18 века рабочей одеждой богатых людей все чае становились деловые костюмы. Их приходилось надевать каждый день. Люди среднего достатка тоже стремились выглядеть не хуже, правда, денежных средств не всегда хватало на сменные рубашки. И тогда были придуманы манишки. Это имитация рубашки с воротничком. Она могла состоять только из воротника, который переходил нагрудную вставку. Мужчина мог быть в красивом смокинге, но в манишке, и с ней наряд смотрелся так полноценно, как если бы под пиджаком была рубашка.
8. Ночной колпак Викторианской эпохи
Колпак защищал от вшей и сохранял укладку.
Во времена правления королевы Виктории в Британии все жители надевали на ночь колпак. Еще его называли чепецом. Он был традиционным головным убором, в котором нужно было спать. Изготавливали его из хлопка, шелка или теплой ткани, которая обеспечивала комфорт голове. Женские колпаки отличались от мужских наличием кружева или красивых завязок. У колпака было несколько предназначений. Он защищал от пылевых клещей, вшей и других паразитов. Также он спасал от сквозняков, а значит и от простуды. А еще колпак помогал сохранить укладку — длинные волосы не запутывались в колтуны, и утром можно было не тратить время на новую прическу.
