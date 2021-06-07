12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Из картофеля всегда можно приготовить потрясающий обед, который не потребует особых физических затрат. Кто-то скажет, что для этого достаточно отварить, запечь или обжарить ее и подать на стол с маслицем и свежей зеленью. Это тоже правда, но мы выяснили, что есть гораздо более аппетитные и изысканные варианты блюд с этим овощем.



Мы собрали для вас неимоверно вкусные рецепты фаршированного печеного картофеля, среди которых каждый найдет что-то на свой вкус.



Фаршированный картофель с грибами в сметане







Картофель, запеченный с помидорами и сыром рикотта







Картофель, фаршированный грибами и ветчиной







Картофель, фаршированный копченой рыбой







Фаршированные картофельные шкурки







Запеченный картофель с брокколи под сырной корочкой







Картофель, фаршированный по-итальянски







Печеный картофель с карамелизированным луком и грибами.







Яйца, запеченные в картофельных шкурках







Пряный картофель с бобами







Запеченный картофель с морской солью и руколой







Пицца, запеченная в картофеле







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