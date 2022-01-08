Вместо чистящих средств: 10 нестандартных методов использования мела на даче и дома

Наибольшей популярностью мел пользуется у детей. Это, конечно, здорово, но и взрослым стоит задуматься о том, чтобы иметь под рукой пару кусочков на даче, дома и в гараже.

Такая предусмотрительность может показаться странной, но узнав несколько простых хитростей, мнение легко и поменять. Мелом можно не только рисовать, но и решать многие насущные задачи.

1. Блеск украшений на все 100%

Благодаря мелу можно не проводить регулярную чистку украшений.

Часто длительное хранение серебряных украшений делает их тусклыми и потемневшими. Чтобы этого избежать и сохранить естественный красивый блеск металла, серебро лучше покрыть мелом перед тем, как отправить в ящик. Мел впитает в себя влагу и предотвратит потускнение. А когда украшение понадобится, нужно просто промыть его и протереть сухой тряпочкой.

Полезная информация: Аналогичный лайфхак действует и для простой бижутерии, которая при длительном хранении имеет свойство темнеть или зеленеть. Чтобы предотвратить такой неприятный эффект, нужно положить в коробочку или сумочку, где хранится бижутерия, небольшой кусочек мела, чтобы он впитывал лишнюю влагу и различные соединения серы, которые вызывают потерю блеска и изменение цвета.

2. Идеальная рубашка

Плохо отстирывающийся затертый след на воротнике может легко испортить хорошую рубашку.

Смесь пота и жирных выделений кожи часто впитываются в ткань настолько хорошо, что их достаточно сложно убрать обычной стиркой. Они обеспечивают рубашке неприглядный желтый цвет, от которого трудно избавиться. К счастью, есть простое решение — мел. Он впитает масло, которое не дает грязи отстирываться. После этого можно сразу стирать рубашку и с легкостью смыть пятна или затертые области.

3. Защита от муравьев

Линия из мела имеет весомое значение в жизни муравьев.

Удивительно, но муравьи при определенном небольшом стимуле могут быть очень послушными маленькими насекомыми. Если нарисовать линию мела на земле, муравьи не пересекут ее. Таким образом, очень просто оградить свой дом, земельный участок или просто территорию, на которой устроен пикник от нежелательного вмешательства досаждающих насекомых. Мел портит способность муравьев общаться друг с другом, поэтому они его всегда избегают.

4. Мелкий ремонт стен

Мел помогает даже с ремонтом.

Царапины или небольшие вмятины на стенах легко маскируются мелом. С его помощью можно избежать покраски стен. Конечно, это всего лишь временное решение, однако оно поможет быстро исправить ситуацию и не тратить большие деньги. Достаточно просто подобрать правильный цвет мела, который подходит к цвету стены, и закрасить недостатки.

5. Удаление жирных пятен

Меловая пыль помогает поглотить часть жира и делает выведение пятна простым делом.

Если нанести измельченный мел на жирное пятно, то оно быстро впитает лишние жидкости. После этого его можно с легкостью отстирать в обычном режиме в стиральной машинке. Этот лайфхак действует не только для выведения пятен на одежде и простынях, но и для эффективной чистки замши и кожи.

6. Запах чистоты и свежести

Основной причиной неприятных запахов, которые иногда возникают в ванной и стиральной машинке, чаще всего становится плесень.

Чтобы устроить стирку в машинке, обычно приходится накопить немного грязной одежды. Если времени не хватает позаботиться о чистоте сразу, то от белья может исходить неприятный запах плесени и несвежей одежды. Чтобы устранить проблему лишней влажности и неприятного аромата, можно положить на дно корзины для белья открытый пакетик с мелом. Он устранит все лишнее.

7. Никаких сложностей с отверткой

Мел помогает во многих бытовых проблемах, ремонт — не исключение.

Те, кто часто закручивает винтики и шурупы, часто сталкиваются с проблемой — отвертка скользит или проворачивается. Эту проблему можно с легкостью решить, если нанести немного мела на инструмент. Это увеличит способность отвертки прочно взаимодействовать с углублениями винта и улучшит его стабилизацию во время вкручивания.

8. Правильная организация вещей в шкафу

Немного мела, и порядок в шкафу будет всегда.

В шкафу также часто можно почуять неприятный затхлый запах. Он появляется от повышенной влажности и распространения плесени, которая может быть не видна явно, но все же присутствовать среди одежды. Чтобы устранить проблему, нужно оставить несколько кусочков мела в шкафу. Это позволит устранить любой раздражающий запах, вызываемый влагой. Мел заставит шкаф пахнуть свежестью и чистотой.

9. Ремонт замков

Вместо привычного масла для смазки можно использовать мел.

Обычно, чтобы смазать ключи или замок, профессионалы советуют использовать WD-40 или другой промышленный продукт. Однако обычный старый мел работает не менее хорошо. Чтобы решить проблему застревания или плохой работы ключа, нужно смазать его выступы мелом, а затем несколько раз вставить его внутрь и наружу из замочной скважины, чтобы все тщательно смазать.

10. Никакой ржавчины

Мел поможет спасти инструменты от ржавчины.

Влага — это основная причина появления ржавчины на любом металле. Однако и у нее есть противники, а один из лучших — это мел. Чтобы предотвратить появление ржавчины, рекомендуется держать пару мелков в ящике для инструментов, чтобы они впитывали лишнюю влагу и не допускали коррозии инструментов. Этот совет особенно полезен, если приходится работать на улице в плохую погоду.

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